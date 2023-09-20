ميرفت أمين ترفض التكريم في مهرجان الجونة.. يسرا تكشف السبب

تقدمت النجمة ميرفت أمين باعتذار عن عدم قبول تكريمها في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وكشفت الفنانة يسرا كواليس الاعتذار، مؤكدة أنها تحدثت شخصياً مع ميرفت أمين حول التكريم، ولكن الأخيرة لا تزال متأثرة بشدة بعد رحيل أعز الأصدقاء في الفترة الأخيرة.

أضافت الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة السينمائي، خلال لقائها مع برنامج “عرب وود”: السيدة ميرفت أمين تستحق التكريم بشكل غير عادي، أنا كلمتها وهي رفضت، وقالت لي: “أنا مش قادرة أتكرم؛ لأني فقدت كتير من أصحابي”، وأنا مقدرة جداً إحساسها وعدم قبولها لده، ولكن كنت أتمنى تكريمها.

يذكر أن ميرفت أمين غائبة تماماً عن الظهور الإعلامي منذ رحيل النجمتين دلال عبد العزيز ومن قبلها رجاء الجداوي، وكان آخر ظهور لها في مراسم تشييع جثمان ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، وشاركت في عمل فني واحد هو “تغيير جو” الذي عرض ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023 من بطولة منة شلبي وإياد نصار.



المكرمون في الدورة السادسة لمهرجان الجونة

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، منح جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته 6 هذا العام 2023، للمخرج مروان حامد؛ اعترافاً بمسيرته السينمائية المهمة، ومساهمته الجادة في صناعة السينما المصرية والعربية، بأعمال متنوعة، مثلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الماضية، حيث أصبح اسمه من أهم أسماء المخرجين في مصر والوطن العربي، خاصة أنه شكّل مؤسسة فنية متكاملة بالإخراج والإنتاج.

ومن المقرر أن يحتفي مهرجان الجونة السينمائي بالفنانة البريطانية جاين بركين، خلال الدورة السادسة، وذلك احتفاءً باسمها بعد رحيلها المفاجئ منذ ثلاثة أشهر عن عمر ناهز 76 عاماً.