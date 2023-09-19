طريقة عمل دجاج مسحب بالفرن

الدجاج المسحب من الأطباق الشهية التي من الممكن أن يتم تقدميها على المائدة العشاء، ويمكن تحضيره بالعديد من الطرق.



المكونات

– الدجاج: دجاجة (كاملة)

– الماء: كوب ونصف

– الخل: ثلث كوب

– الزيت: ثلث كوب

– الثوم: 4 فصوص

– كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة

– معجون الطماطم: 4 ملاعق كبيرة

– ملح: حسب الرغبة

– فلفل أسود: حسب الرغبة

– الكاري: ملعقة صغيرة

– بابريكا: ملعقة صغيرة

– القرفة: 2 عود

– الجزر: 2 حبة (مقطع)

– البطاطس: 1 حبة (مقطعة)

– هيل: 3 حبات

طريقة التحضير

– حمي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

– ضعي في الخلاط كلا من الماء، والزيت، والخل، والثوم، والتوابل ما عدا عود القرفة، ثم شغليه لمدة دقيقتين حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.

– اغسلي الدجاجة جيداً وانقعيها بالخل ثم اشطفيها بالماء.

– ضعي الخضار المقطعة في صينية فرن عميقة ثم افتحي الدجاجة من المنتصف دون تقطيعها واضغطيها فوق الخضار حتى تصبح مسطحة وتنضج من الداخل والخارج.

– اسكبي الصلصة فوق الدجاجة ووزعيها جيداً.

– ضعي 2 كوب ماء في الصينية كي ينضج الخضار وتمتزج الصلصة معه، ثم قطعي أعواد القرفة ووزعيها فوق الدجاجة وبعدها غطي الصينية بورق الألومنيوم.

– أدخلي الصينية في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى ينضج الخضار والدجاجة ثم ارفعي ورق الألومنيوم وشغلي الشواية حتى تتحمر الدجاجة من الأعلى.