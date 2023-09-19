طريقة عمل دجاج مسحب بالفرن
الدجاج المسحب من الأطباق الشهية التي من الممكن أن يتم تقدميها على المائدة العشاء، ويمكن تحضيره بالعديد من الطرق.
المكونات
– الدجاج: دجاجة (كاملة)
– الماء: كوب ونصف
– الخل: ثلث كوب
– الزيت: ثلث كوب
– الثوم: 4 فصوص
– كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة
– معجون الطماطم: 4 ملاعق كبيرة
– ملح: حسب الرغبة
– فلفل أسود: حسب الرغبة
– الكاري: ملعقة صغيرة
– بابريكا: ملعقة صغيرة
– القرفة: 2 عود
– الجزر: 2 حبة (مقطع)
– البطاطس: 1 حبة (مقطعة)
– هيل: 3 حبات
طريقة التحضير
– حمي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.
– ضعي في الخلاط كلا من الماء، والزيت، والخل، والثوم، والتوابل ما عدا عود القرفة، ثم شغليه لمدة دقيقتين حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.
– اغسلي الدجاجة جيداً وانقعيها بالخل ثم اشطفيها بالماء.
– ضعي الخضار المقطعة في صينية فرن عميقة ثم افتحي الدجاجة من المنتصف دون تقطيعها واضغطيها فوق الخضار حتى تصبح مسطحة وتنضج من الداخل والخارج.
– اسكبي الصلصة فوق الدجاجة ووزعيها جيداً.
– ضعي 2 كوب ماء في الصينية كي ينضج الخضار وتمتزج الصلصة معه، ثم قطعي أعواد القرفة ووزعيها فوق الدجاجة وبعدها غطي الصينية بورق الألومنيوم.
– أدخلي الصينية في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى ينضج الخضار والدجاجة ثم ارفعي ورق الألومنيوم وشغلي الشواية حتى تتحمر الدجاجة من الأعلى.