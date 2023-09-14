سبتمبر 15, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل شوربة الآش العراقية

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل شوربة الآش العراقية

إليكِ طريقة عمل شوربة الآش أو السبع اشكال العراقية، أحضرناها لكِ بخطوات سهلة وبسيطة، واستمتعي بمذاقها.


مقادير شوربة الآش
– ½كيلو لحم
– كوب صغير فاصولياء
– كوب صغير حمص
– كوب صغير باقلاء
– كوب صغير ماش
– كوب صغير فاصولياء أو لوبيا حمراء
– كوب صغير عدس
– كوب صغير رز
– حزمة سلك
– مكرونة أو شعيرية، حسب الرغبة
– كركم
– بصل واحد
– ملح

طريقة عمل شوربة الآش
1- انقعي الفاصوليا، الحمص الباقلاء، الفاصولياء الحمراء والماش كل واحدة على حدة لمدة 10 إلى 12 ساعة.
2- ابدئي بتقطيع اللحم وضعي على النار مع الأرز ليسلق.
3- ابدئي بسلق كل من المكونات الفاصولياء، الحمص، الفاصولياء الحمراء، الماش والباقلاء.
4- أضيفيهم فوق اللحم.
5- اسلقي الباقلاء وقشريها. أضيفيها فوق المكونات. ثم أضيفي العدس.
6- بعد عشر دقائق، أضيفي المكرونة والشعيرية بالكمية حسب الرغبة.
7- قطعي البصل لشرائح رفيعة واقليها ليصبح لونها ذهبي أضيفي إليها الكركم حسب الرغبة أو ملعقتين صغيرتين كركم وأضيفيها إلى المكونات.
8- اغسلي السلك وقطعيه ناعم وأضيفيه إلى المكونات، اتركيها من خمس إلى عشر دقائق لتثخن. ثم أضيفي ملح وكمون حسب الرغبة.
9 – قدميها ساخنة.

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