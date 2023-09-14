بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل شوربة الآش العراقية

إليكِ طريقة عمل شوربة الآش أو السبع اشكال العراقية، أحضرناها لكِ بخطوات سهلة وبسيطة، واستمتعي بمذاقها.



مقادير شوربة الآش

– ½كيلو لحم

– كوب صغير فاصولياء

– كوب صغير حمص

– كوب صغير باقلاء

– كوب صغير ماش

– كوب صغير فاصولياء أو لوبيا حمراء

– كوب صغير عدس

– كوب صغير رز

– حزمة سلك

– مكرونة أو شعيرية، حسب الرغبة

– كركم

– بصل واحد

– ملح

طريقة عمل شوربة الآش

1- انقعي الفاصوليا، الحمص الباقلاء، الفاصولياء الحمراء والماش كل واحدة على حدة لمدة 10 إلى 12 ساعة.

2- ابدئي بتقطيع اللحم وضعي على النار مع الأرز ليسلق.

3- ابدئي بسلق كل من المكونات الفاصولياء، الحمص، الفاصولياء الحمراء، الماش والباقلاء.

4- أضيفيهم فوق اللحم.

5- اسلقي الباقلاء وقشريها. أضيفيها فوق المكونات. ثم أضيفي العدس.

6- بعد عشر دقائق، أضيفي المكرونة والشعيرية بالكمية حسب الرغبة.

7- قطعي البصل لشرائح رفيعة واقليها ليصبح لونها ذهبي أضيفي إليها الكركم حسب الرغبة أو ملعقتين صغيرتين كركم وأضيفيها إلى المكونات.

8- اغسلي السلك وقطعيه ناعم وأضيفيه إلى المكونات، اتركيها من خمس إلى عشر دقائق لتثخن. ثم أضيفي ملح وكمون حسب الرغبة.

9 – قدميها ساخنة.