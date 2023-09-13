طرد دنيا بطمة أثناء توزيعها المساعدات على متضرري الزلزال (فيديو)

تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لموقف محرج أثناء تقدمها بالدعم لضحايا زلزال المغرب، بأحد الأحياء المغربية في مدينة مراكش، حيث تم طردها ورفض استقبال التبرعات.

على الرغم من كون دنيا بطمة واحدة من الفنانات المغربيات اللاتي قمن بدعم بلدهن وقت الزلزال الذي ضرب المنطقة، فضلا عن أن الأحياء المغربية استقبلتها بالترحاب بعد تقديمها الدعم اللازم بنفسها، إلا أن أحد الأحياء بمراكش رفض مساعداتها بشكل قاطع.

وتم التقاط مقطع فيديو لدنيا بطمة وهي مصدومة من رد الفعل المحرج الذي تعرضت له بالحي المراكشي، حيث تم إخراجها على وجه السرعة منه وتوجهت إلى سيارتها مبتعدة عن المكان بعد رفض المساعدات التي حرصت على تقديمها بنفسها.

البعض أرجع سبب طرد دنيا بطمة من الحي المغربي، إلى ملابسها التي وجدها البعض غير مناسبة للأحداث، غير أن هذه المعلومة ليست مؤكدة بشكل قاطع، حيث انقسمت الآراء بينها وبين القائلين بإن الفنانة المغربية لم يكن مرحباً بها في هذا الحي لأسباب أخرى.

دنيا #بطمة أتت بي إعانة فرفضها الشعب المروكي وتم طردها من هناك pic.twitter.com/UmuFQO9HyI — amar♕DZD♕🇩🇿🐋 (@AMARA48455) September 10, 2023

كانت دنيا بطمة واحدة من أوائل الفنانين في المغرب، الذين نادوا بضرورة الترابط والتآزر لدعم ضحايا الزلزال العنيف الذي أباد قرى بأكملها، وأسفر عن مقتل أكثر من 2100 قتيل تحت الأنقاض.

وكتبت دنيا بطمة مطالبة جمهورها ومتابعيها بضرورة تقديم الدعم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: “كجميع المواطنين المغاربة كلنا استعداد للمساهمة بالدم والمال من أجل أهالينا المتضررين بزلزال الحوز”.

وطالبت بفتح حساب وطني مخصص لهذا الغرض من أجل تلقي المساعدات المالية اللازمة لضحايا الزلزال، متابعة: “في انتظار فتح حساب وطني مخصص لهذا الغرض.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.