أنا مش جريئة والمجتمع المصري محافظ.. رانيا يوسف ترد على منتقدي ملابسها

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها لا تثير الجدل، أو جريئة كما يقول البعض عنها، ولكنها شخصية طبيعية، وترتدي ما يناسبها وتراه مناسبا لها.

أضافت يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها مختلفة وأن ملابسها تجعل البعض في مصر يراها مختلفة، لآن المجتمع المصري محافظ.

وتابعت: ” تربيت في بيئة بها حرية، وأتخذ القرار وأتحمل مسئولية القرار غير الصحيح، وأنها تتعامل بنفس الأمر مع أولادها البنات”.

وتحدثت عن سقف الحرية بالنسبة لها ولـ بناتها، فقالت: ” عمري ما اتدخل في ملابسهم، وقرارات الدراسة خاصة بهم، وأصدقائهم “.

وأوضحت أنها ترفض أي هجوم عليها أو على أولادها، معلقة:” دي حرية شخصية، وياريت الكل يعلم كده”.

يذكر أن رانيا يوسف رانيا يوسف شاركت في مسلسل “عالم تأني”، بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي