5 وصفات “ولا أغرب” لإطلالة فاتنة!

تُطالعنا بين الحين والآخر وصفات تجميليّة غريبة تفاجئنا حيناً وترسم بسمة على الشفاه حيناً آخر. ولكن هل تعلمون أن غرابة بعض الوصفات ممكن أن تترافق مع سهولة تطبيقها وفعاليتها.

تعرّفوا فيما يلي على 5وصفات استطاعت أن تثبت نجاحها في الحصول على إطلالة مشرقة في دقائق.

1-أحمر الشفاه لإخفاء الهالات الداكنة

لاتستغربوا إمكانية استعمال أحمر الشفاه الأحمر لإخفاء الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، فهناك العديد من الفيديوهات التي نُشرت على موقع “يوتيوب” تؤكّد فعالية هذه الحيلة البسيطة. يكفي الاستعانة بريشة الكونسيلر لتطبيق بعض لمسات من أحمر الشفاه الأحمر على محيط العينين ثمّ تمويهها جيداً بواسطة الأصابع قبل تطبيق الكونسيلر الذي تستعملونه عادةً. وستتفاجأون أن الهالات الداكنة اختفت بشكل نهائي خاصةً على البشرات الداكنة.

2- البودرة للحصول على رموش طويلة

لزيادة مفعول الماسكارا في مجال جعل الرموش أكثر طولاً وكثافة، يكفي الاستعانة بالقليل من البودرة التجميلية التي تُستعمل عادةً للجسم. بعد وضع الطبقة الأولى من الماسكارا، استعيني بأصابعكِ لوضع القليل من البودرة على رموشكِ بحيث يصبح لونها رمادياً ثمّ قومي بوضع طبقة ثانية من الماسكارا وستتفاجئين بطول وكثافة الرموش التي تحصلين عليها.

3-الجوارب لتطبيق كريم الأساس

لدى عدم توفّر الإسفنجة أو الفرشاة التي تستعينين بها لتطبيق كريم الأساس على بشرتكِ، استبدليها بالجوارب المصنوعة من البوليستر. يكفي إدخال اليد في الجورب والاستعانة به كأداة لمدّ كريم الأساس على البشرة وتمويه المستحضر جيداً.

4-الماء البارد لتجفيف طلاء الأظافر بسرعة

قد تعتقدون أن تعريض الأظافر للماء بعد تطبيق الطلاء مباشرةً عليها يؤديّ إلى إزالة الطلاء أو تلفه، ولكن هذا الاعتقاد يكون خاطئاً إذا كان الماء المستعمل بارداً. يكفي تحضير وعاء فيه ماء مثلّج ووضع الأظافر فيه مباشرةً بعد تطبيق جميع طبقات الطلاء عليها. انتظروا حوالي 5دقائق قبل رفع الأظافر من الماء ستكتشفون أن الطلاء جفّ بشكل نهائي.

5-الصابون لتثبيت شعر الحاجبين

بشكّل الاهتمام بكثافة الحاجبين وترتيبهما ضرورة لنجاح الماكياج والإطلالة. وللحصول على النتيجة المرجوة، يكفي ترطيب الفرشاة الخاصة بتمشيط الحاجبين وحفّها قليلاً على لوح من الصابون قبل تمريرها على الحاجبين للحصول على مفعول الجلّ المثبّت للحواجب.