5 نصائح للحفاظ على صحة العيون خلال فترة الحجر المنزلي

في ظل العزل المنزلي الذي فرضته العديد من الدول جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، نحاول تمضية الوقت في أمور تحتاج لتدقيق النظر.

حيث نقضي معظم أوقاتنا في مثل مشاهدة الأفلام والمسلسلات وممارسة ألعاب الفيديو واستخدام الهاتف المحمول أو أجهزة الحاسب الآلي، فضلاً عن القراءة أو الحياكة وكل هذه الأمور قد تسفر عن مشكلات في الرؤية.

وفي هذا الصدد قام الطبيب العامل في مركز البحوث الطبية لطب العيون، فلاديمير نيرويف بتقديم عدد من النصائح لمحافظى على صحة العينين.

الإضاءة الجيدة:

أكد نيرويف على أهمية توفير إضاءة كافية عند العمل على الحاسوب أو مشاهدة التلفاز. وقال: “يجب أن يكون النص على شاشة الحاسوب كبيرًا، حتى لا تجهد العين أثناء القراءة. من المستحسن أن تأخذ استراحة كل 20-40 دقيقة أبعد عينيك عن الشاشة ، وانظر إلى مكان بعيد، وغير وضعية الجلوس والأهم من ذلك، التعويض عن الجلوس لفترات طويلة ومماسة التمارين الرياضية في المنزل”.

وأوصى الطبيب بالقيام بعدد من التمارين الرياضية للعينين أيضا أهمها:

1- أغلق عينيك واجلس بهدوء، وقم بالعد البطيء من واحد إلى خمسة. كررهذا التمرين من أربع إلى خمس مرات.

2- أغلق عينيك بإحكام قم بالعد من واحد إلى ثلاثة، وافتحهما وانظر إلى البعيد وقم بالعد من واحد إلى ثلاثة.

3- حرك عينيك فى الاتجاهين يسارا ويمينا: يجب عليك الوقوف أو الجلوس بشكل مستقيم دون تحريك رأسك ثم قم بتحريك عينيك يسارا ويمينا خمس مرات.

4- حرك عينيك بشكل دائري: يجب الجلوس بشكل مستقيم والاسترخاء ثم قم بالنظر إلى اليسار وببطء قم بلف عينيك في اتجاه عقارب الساعة ويكون ذلك خمس مرات.

5-ركز عينيك على نقطة قريبة أو بعيدة: من الضرورى أن تركز عينيك على أى شىء أمامك على سبيل المثال التركيز على قلم رصاص يكون بعيد عن عينيك من 20 إلى 30 سم، ثم بعد ذلك غير تركيزك وانظر إلى شىء آخر أبعد من هذه المسافة.

كما أشار الطبيب إلى أهمية اتباع نظام غذائي وإضافة الأطعمة التي تحتوي على بيوفلافونويدس، أنثوسيانوسيديس، لوتين، زنك، سيلينيوم، فيتامين أ و فيتامينات أي، والتي تتواحد بكثرة في السبانخ والبصل والثوم والبروكلي والأسماك (التونة والسردين والرنجة) وزيت السمك والمكسرات والفواكه والتوت، وكذلك اليقطين والفلفل البرتقالي ومنتجات الألبان.