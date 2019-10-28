5 مكونات سامة تختبئ في مستحضرات التجميل.. احذروها

هل تعرفون أن معظم مستحضرات العناية والتجميل التي نستعملها يومياً تحتوي على مواد سامة؟

تعرفوا فيما يلي على 5 مكونات مؤذية يُنصح بتجنبها في المستحضرات التجميلية التي نستعملها.

ما الذي يختبئ في مستحضراتنا؟

يتم تطبيق العطور ومستحضرات الماكياج على البشرة، لكن المكونات السامة التي قد تحتويها تعبر حاجز الجلد لتدخل إلى الجسم وتتسبب بمضاعفات مختلفة. فبعض المكونات التي نجدها في مستحضرات التجميل تُستعمل أيضاً كعناصر مثبتة في المبيدات وسوائل تنظيف الأرضيات. كما يمكن لهذه المكونات أن تتسبب بمشاكل صحية مختلفة مثل السرطانات، العقم، التشوهات الخلقية، تهيجات البشرة، والإكزيما.. فما هي أبرز هذه المكونات؟

الفتالات Phtalates

يتسبب هذا المكون الكيميائي بإعاقة عمل الغدد الصماء، وينتشر استعماله في تركيبات مزيلات التعرق، والعطور، وطلاء الأظافر. وقد أظهرت دراسات عدة ارتباطه بظهور حالات سرطان الثدي، والبلوغ المبكر لدى الفتيات. كذلك سجلت دراسة أخرى ارتفاعاً في نسب الفتالات لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

البارابين Parabenes

هو من المواد المستعملة كمضاد للبكتيريا والفطريات، كما أنه يُستعمل كمادة حافظة لمستحضرات العناية والتجميل. يتواجد بنسب تتراوح بين 75 و90% في المستحضرات التجميلية التي نستعملها. والمشكلة الحقيقية تكمن في أن البارابين يندرج ضمن المكونات التي تشملها السرية التجارية مما يسمح للمصنعين بعدم إضافته على لائحة المكونات المرافقة لكل مستحضر. نجد البارابين في العديد من أنواع الكريمات المرطبة، الحليب المرطب للجسم، جل الحمام، والشامبو.

أوكسيد الإتيلين Ethylene Oxide

يُصنف أوكسيد الإتيلين على أنه عنصر مسبب للسرطان من قبل البرنامج الوطني لعلم السموم في الولايات المتحدة. ورغم ذلك نجده يدخل في تركيبة أنواع الشامبو، والعطور، ومزيلات الرائحة، والكريمات المرطبة. وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين أوكسيد الإتيلين وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الرصاص

إن السمية العصبية لمادة الرصاص مثبتة منذ فترة طويلة، وأثبتت الدراسات أن الرصاص يؤثر سلبياً على نوعية الحيوانات المنوية ويُخفض نسبة الخصوبة لدى الرجال. وهو يزيد من خطر اضطرابات التعلم، والسلوك، والنطق. ورغم ذلك فهو يدخل في تركيبة العديد من مستحضرات التجميل، إذ نجده في كريمات الحماية من الشمس، أحمر الشفاه، طلاء الأظافر، ومعجون الأسنان.

التريكلوزان Triclosan

يُعرف هذا المكون بخصائصه المضادة للبكتيريا، وهو يدخل في تركيبة المستحضرات المزيلة للماكياج، مزيلات الرائحة، بعض أنواع مستحضرات الماكياج، ومعجون الأسنان. يندرج هذا المكون ضمن أنواع مبيدات الحشرات المعروفة كما يمكن أن يسبب اختلالاً في الغدد الصماء ويؤثر سلباً على الغدة الدرقية التي تنظم عملية الأيض في الجسم. يُستعمل التريكلوزان في العديد من أنواع الصابون، الجل المطهر لليدين، وجل الحمام المضاد للبكتيريا. وهو مسؤول عن زيادة المقاومة تجاه المضادات الحيوية.