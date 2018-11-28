5 خلطات لتقشير البشرة.. “بالملح”

يشكّل الملح مادةً مقشّرة فعّالة جداً على البشرة، فهو ينعّمها ويخلّصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. كما أنه ينشّط دورتها الدمويّة ويجعلها أكثر متانة. كلّ ذلك يجعل منه مكوّناً طبيعياً مثالياً للعناية ببشرة الوجه والجسم. اكتشفوا فيما يلي 5 خلطات مقشّرة للوجه والجسم تتمتع بفوائد مذهلة على البشرة.

يحتوي الملح البحري في تركيبته على العديد من المعادن المفيدة للبشرة، أبرزها: البوتاسيوم، والكالسيوم، واليود، والحديد، والزنك. وغالباً ما يتمّ مزجه في الخلطات المقشّرة مع زيوت نباتية مغذّية ومضادة للأكسدة منها: زيت اللوز الحلو، زيت الأرغان، زيت بذور المشمش، زيت بذور العنب، وزيت الزيتون. وهو يتميّز بكونه مكوّناً طبيعياً 100بالمئة وشديد الترطيب، يجمع بين المفعول المجدّد، والمنشّط، والمنحّف، والمساعد على التآم الندبات.

1-مقشّر أساسي للوجه:

يتميّز بمكوّناته البسيطة وسهولة تحضيره، إذ يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من الملح الناعم مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو. دلّكوا الوجه بنعومة بهذا الخليط ثمّ اشطفوه جيداً وجففوه قبل تطبيق المرطّب النهاري أو المسائي. يُنصح باستعمال هذا التقشير مرة أسبوعياً.

2-مقشّر الملح الوردي للوجه:

إنه المقشّر الضروري للبشرات التي تخطّت الأربعين، ولذلك يُنصح بتطبيقه مرة أسبوعياً. لتحضيره اخلطوا ملعقتين كبيرتين من ملح هيملايا الوردي الناعم، وملعقتين كبيرتين من زيت الورد المسكي النباتي، ونقطتين من زيت الورد الدمشقي الأساسي. دلّكوا هذا الخليط بحركات دائريّة على البشرة لبضع دقائق واتركوه عليها قليلاً قبل تفويحه جيداً.

3- مقشّر أساسي للجسم:

تكون بشرة الجسم عادةً أكثر سماكة من بشرة الوجه، ولذلك يمكن الاستعانة بالملح المتوسط الخشونة عليها. لتحضير مقشّر أساسي للجسم يكفي خلط 3ملاعق كبيرة من الملح الخشن، وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو أو الزيتون. يُنصح بتدليك الجسم بهذه الخلطة مع التركيز على المناطق التي تكون شديدة الجفاف مثل كعب القدمين، الركبتين،والكوعين.

4-مقشّر الملح ذو المفعول الثنائي للجسم:

تُعرف هذه الخلطة بمفعولها الثنائي، فهي تنظّف البشرة بالعمق بفضل الملح وتغذّيها بفضل زيوت الحمضيّات الأساسيّة. لتحضير هذا المقشّر اخلطوا ملعقتين كبيرتين من زيت بذور الشمش أو زيت بذور العنب، 8 نقاط من زيت حشيشة الليمون الأساسي، ملعقة كبيرة من برش جوز الهند، وملعقتين كبيرتين من الملح الخشن. دلّكوا هذه الخلطة على الجسم بحركات دائريّة قبل شطفها بالماء للحصول على بشرة متجددة وناعمة.

5-مقشّر الجسم ذو المفعول المصرّف:

إن المثابرة على استعمال هذا المقشّر تنشّط عملية تصريف الدهون ومثالي للسيدات اللواتي يعانين من احتباس الماء في الجسم. لتحضيره يكفي خلط ملعقة كبيرة من ملح البحر الميت، وملعقتين من زيت اللوز الحلو، و10 نقاط من زيت الليمون الهندي الأساسي.

دلّكي هذه الخلطة المقشّرة على كامل الجسم مع الإصرار على الأرداف، والوركين، والفخذين ثمّ اشطفيها جيداً بالماء. على أن يتمّ استعمال هذه الخلطة مرة أسبوعياً على الأقل.