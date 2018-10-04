5 خطوات للحصول على رموش جميلة وكثيفة

تشكّل الرموش عنصراً أساسياً يساهم في إبراز جمال #العينين وسحر النظرات، ولذلك من الضروري الاهتمام بها وحمايتها من أي اعتداءات قد تطالها وتعرّضها للتساقط أو التكسّر. تعرّفوا فيما يلي على 5 خطوات من الضروري اعتمادها للحصول على رموش جميلة وكثيفة.

يشكّل الشعر المكوّن الأساسي لرموشنا، مما يجعلها تخضع لدورة الحياة الطبيعيّة التي يخضع لها شعرنا والتي تمتدّ على 3 أشهر تتضمن: مرحلة نموّ، مرحلة ركود، ومرحلة تساقط. ويعاني البعض من مرحلة نمو قصيرة نسبياً ومرحلة تساقط طويلة نتيجة أسباب وراثية، أو نتيجة السترس والعوامل البيئية، والنظام الغذائي غير المتوازن.

وينصح #الخبراء في هذه الحالة بتبنّي برنامج تجميلي ينشّط بصيلات شعر الرموش لتطويل فترة نموّها وتقصير فترة تساقطها. هذا بالإضافة إلى تنشيط الألياف المكوّنة للرموش مما يساعد على حمايتها وجعلها تبدو أكثر إشراقاً. كما ينصحون بضرورة ترطيب الرموش للحدّ من جفافها، والتخفيف من تكسّرها، وجعلها أكثر لمعاناً.

– خطوات عناية ضرورية:

1- إزالة الماكياج عن الرموش:

إن استعمال #الماسكارا ليس الوسيلة الأساسية للحصول على رموش جميلة، فإذا كان اختيار الماسكارا خطوة ضروريّة في هذا المجال ولكنها غير كافية. ولضمان جمال الرموش يجب الاهتمام بإزالة بقايا الماكياج عنها كل مساء بواسطة لوشن مخصص للعيون الحساسة أو استعمال مزيل ماكياج العينين الذي يختلط فيه الزيت بالماء، والقادر على إزالة كل أنواع الماكياج وحتى المقاومة للماء منها.

من الضروري عدم فرك العينين أثناء إزالة الماكياج، والاكتفاء بتطبيق دائرتين من القطن مبللتين بمستحضر التنظيف على الجفنين المغلقين وتركها لدقيقتين قبل تمريرها أيضاً من جذور الرموش باتجاه الأطراف. وتكرار هذه العملية حتى التخلّص من كل آثار الماكياج عن العينين. على أن يتم إنهاء العمليّة برشّة من رذاذ المياه المعدنيّة الحرارية لإزالة أي بقايا دهنيّة عن البشرة.

2- استعمال اللوشن على الرموش أيضاً:

احرصي على تطبيق لوشن منشّط على البشرة والرموش بعد إزالة الماكياج مساءً وبعد غسل الوجه بالماء صباحاً. فهو يساعد على إزالة أي بقايا متراكمة على الرموش وتحضيرها لاستقبال الماسكارا. يكفي وضع قطعتين من القطن مبللتين باللوشن المنشّط على الجفنين لبضع دقائق للحصول على النتيجة المطلوبة.

3- تناول الفيتامينات:

لتعزيز نموّ الرموش والحدّ من تساقطها، ينصح الخبراء بتناول حبوب الخميرة الغنية بالفيتامين B لمدة 3 أسابيع. هذا إضافة إلى تدليك الرموش يومياً بمصل معزّز لنموّها متوفر في العديد من الماركات التجميلية العالمية.

4- ترطيب الرموش:

يشكّل الترطيب خطوة ضرورية في مجال العناية بالرموش، ويشكّل زيت الخروع أحد أفضل الحلول الطبيعيّة في هذا المجال نتيجة غناه بالحوامض الدهنيّة التي ترطّب الرموش بالعمق وتمنع جفافها وتكسّرها. كما أنه غنيّ بالبروتينات، والفيتامين E، والمعادن. وهو بذلك يقويّ بصيلات الشعر ويزيد دورة حياتها.

يُنصح باستعمال فرشاة ماسكارا نظيفة أو عود قطني لتطبيق زيت الخروع من قاعدة الرموش إلى أطرافها، على أن يمتدّ العلاج اليومي بهذا الزيت لمدة شهر على الأقلّ. أما في حال عدم توفّر زيت الخروع فيمكن الاستعانة بزيت الزيتون، أو زيت الجوجوبا، أو زيت جوز الهند، أو زيت اللوز، أو حتى الفازلين الذي يُنصح بتدليكه على قاعدة الرموش وتركه عليها طوال الليل.

5- تخصيص يوم في الأسبوع بدون ماسكارا:

امتنعوا عن تطبيق الماسكارا على الرموش يوم واحد على الأقل في الأسبوع، لتسمحوا لها بالتنفّس بشكل طبيعي وتؤمنوا لها الر احة التي تحتاجها للحفاظ على صحتها وجمالها.