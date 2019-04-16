5 حيل سحريّة تجعلكِ تبدين أكثر شباباً

تتمتع بعض الحيل السهلة والعمليّة بمفعول سحريّ في جعلنا نبدو أكثر شباباً. بعيداً عن العلاجات التجميلية الثقيلة والعمليات الجراحية التي تأخذ الكثير من وقتنا ومالنا، وتعرّضنا للعديد من المضاعفات الصحيّة. اكتشفوا فيما يلي 5 حيل سحريّة تجعلنا نبدو أكثر شبابا.



1- حيلة “الطبقات” للتخفيف من التجاعيد:

تظهر أول علامات التقدّم في السن على البشرة عادةً، ولذلك فهي تحتاج إلى عناية مبكرة خاصة بالحفاظ على الشباب منذ بداية العقد الثالث من العمر.

من الضروري ترطيب بشرة الوجه، واليدين، ومنطقة أعلى الصدر بشكل يومي كون هذه المناطق رقيقة وتتعرّض لظهور التجاعيد والبقع. ويشكل تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة على شكل طبقات حيلة مفيدة جداً في هذا المجال.

استعيني بمستحضرات غنيّة بالحمض الهيالوريني تنشّط عمليّة إنتاج الإلستين في البشرة، وابدئي بتطبيق المصل المضاد للشيخوخة وتدليكه جيداً قبل وضع طبقة إضافيّة منه على المناطق التي تظهر فيها التجاعيد بشكل بارز. اتركي المجال لبشرتكِ كي تتشرّب المستحضر ثمّ طبّقي عليها كريم النهار الذي تستعملينه.

2- نظرات أكثر شباباً:

يلعب الحاجبان دوراً أساسياً في جعل النظرات أكثر شباباً، خاصةً أن التقدّم في العمر يؤدي عادة إلى هبوط في الجفن العلويّ الذي يتسبب أيضاً بهبوط الحاجب.

تساهم إعادة تحديد الحاجبين في أن تبدو قسمات الوجه مشدودة، فيما تبدو النظرات أكثر عمقاً والإطلالة أكثر شباباً. لتنفيذ هذه المهمة أنت بحاجة إلى قلم كحل، قلم ماسكارا، وظلال بصيغة البودرة أو الجل لتعبئة المناطق التي تفتقر إلى الشعر في الحاجبين. كما تساهم إزالة الشعر الزائد بالملقط أو الخيط في تصحيح رسمة الحاجبين بسرعة وسهولة.

3- تحديد محيط الوجه:

يساعد الماكياج في جعل الإطلالة أكثر شباباً خاصةً عندما تتم الاستعانة بتقنيّة التظليل المعروفة بال”كونتورينغ” التي تساهم في إجراء تصحيحات على الوجه.

تساعد الظلال الفاتحة في إضفاء حجم على المناطق التي تُطبّق عليها، أما الظلال الداكنة فمفيدة في مجال النحت وتحديد المناطق التي تُطبّق عليها.

استعيني بفرشاة كبيرة لتطبيق بودرة الشمس على محيط الوجه لتحديده واعتمدي على “الهايلايتر” لرفع الوجنتين وإبرازها.

4- شفاه مكنزة في 3ثوانٍ:

إن النقص في الكولاجين والإلستين يجعل الشفاه أكثر رقّة ويساهم في إبراز التجاعيد الصغيرة المحيطة بالفم. لاستعادة اكتناز الشفاه لستِ بحاجة للجوء إلى الحقن، يكفي تطبيق بعض الحيل البسيطة وأبرزها تغطية الشفاه ببلسم مُجدد غنيّ بالحمض الهيالوريني يعمل على تنشيط إنتاج الكولاجين في البشرة. يمكن لهذا المستحضر أن يلعب دوراً أساس يُطبّق أيضاً تحت أحمر الشفاه، كما يمكن الاستعانة بقلم تخطيط الشفاه ذات اللون المحايد الذي يضيف حجماً على الشفاه ويحافظ على ثبات أحمر الشفاه لفترة أطول.

5- قصة جديدة لشعركِ:

يشكّل قصّ الشعر أو تغيير التسريحة وسيلة فعّالة جداً لنبدو أكثر شباباً، فلا تترددوا في استقبال فصل الربيع بقصة جديدة أو تسريحة متجددة تجعل إطلالتك أكثر شباباً.