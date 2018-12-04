5 أقنعة طبيعيّة يحتاجها شعركِ المجعّد

إذا كنتِ صاحبة تجعيدات صغيرة أو تموّجات عريضة فهذا يعني أنكِ تتميّزين بشعر مجعّد يحتاج إلى الكثير من العناية والتغذية ليحافظ على صحّته وحيويّته.

يحتاج الشعر المجعّد إلى الترطيب بالعمق لحمايته من الجفاف وتأمين المكوّنات المغذّية إليه، ولذلك ننصحكِ بتبنّي أحد هذه الأقنعة التي يسهل تحضيرها في المنزل وتعطي نتائج فعّالة جداً لدى تطبيقها على الشعر عندما تشعرين أنه بحاجة إلى التغذية والترطيب.

1- قناع منعّم بالعسل:

يتميّز العسل بخصائصه المنعّمة للشعر وبسهولة شطفه عنه، أما زيت الزيتون فمثالي للعناية بكافة أنواع الشعر، فيما يؤمّن عصير الليمون للشعر البريق الذي يجعل مظهره صحيّاً. ولذلك ننصحكِ بالاستعانة بهذه المكوّنات الثلاثة لتحضير قناع منعّم لشعركِ كلما دعت الحاجة.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من العسل، وعصير ربع حبّة من الليمون. وزّعي هذا الخليط على طول الشعر واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو الذي تستعملينه عادةً.

2- قناع مغذى بزيت الأرغان:

تكمن الميزة الأساسية لزيت الأرغان في أنه يغذّي الشعر بالعمق دون أن يثقله أو يترك عليه بقايا زيتية يصعب التخلّص منها. وهو يناسب الشعر الجاف والشعر الدهني على السواء، مما يجعل منه مكوّناً مثالياً للعناية بالشعر المجعّد وتغذيته.

لزيادة مفعول زيت الأرغان، اخلطيه مع بضع نقاط من زيت الأرز الأساسي الذي ينشّط آليّة نموّ الشعر. طبّقي هذا الخليط على طول الشعر المجعّد، سرّحي شعركِ على شكل ضفيرتين واتركيه طوال الليل، على أن تغسلي شعركِ في صباح اليوم التالي لتكتشفي التحسّن الذي طرأ على شكله وملمسه.

3- قناع مقوى بحليب جوز الهند:

تتميّز بعض الأطعمة بتأثير مغذٍ مرتفع نظراً لاحتوائها على نسب مرتفعة من الحوامض الدهنيّة. من أبرز هذه الأطعمة حليب جوز الهند والموز التي ننصحكِ بالاستعانة بها لتحضير قناع مقوٍّ للشعر المجعّد.

اهرسي حبة موز بواسطة الشوكة ثم اخلطيها مع 20 سنتيليتر من حبيب جوز الهند للحصول على قناع تطبقينه على طول الشعر المجعّد لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالشامبو الذي تستعملينه عادةً.

4- قناع مسهّل للتسريح بالصبّار:

يشكّل الصبّار أحد أفضل المكوّنات التي تساعد على تحضير أقنعة منزليّة منعّمة للشعر. يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من جل الصبّار مع مقدار محتوى فنجان قهوة من الزبادي، وبضع نقاط من زيت إكليل الجبل الأساسي المعروف بـأنه يقويّ الشعر. طبّقي هذا الخليط على شعركِ لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو الذي تستعملينه عادةً.

5- قناع منقى بالطين:

يساعد الطين الأبيض على تنقية سطح الشعر من الشوائب وآثار مستحضرات العناية التي تتراكم عليه. اخلطي ملعقتين كبيرتين من بودرة الطين الأبيض مع عصير نصف حبة من الليمون، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من الماء الفاتر. طبّقي هذا الخليط على طول شعركِ واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو الذي تستعملينه عادةً، ولكن انتبهي إلى أن هذا القناع لا يناسب الشعر المصبوغ كون الطين يؤدي إلى بهتان لونه.