5 أسباب تفقد شعركِ الملوّن حيويته.. وهذه الحلول لكل منها

يُشكّل تلوين الشعر إحدى الخطوات الشائعة التي نعتمدها لإحياء لون الشعر الطبيعي، أو لإخفاء علامات الشيب، أو لإضفاء التجدد على الإطلالة. لكن هل تعرفين أن هناك 5 عوامل تحول دون ثبات اللون الجديد الذي حصلتِ عليه. تعرّفي عليها فيما يلي وتجنّبيها للحفاظ على حيوية لون شعركِ المصبوغ.

الماء

يُشكّل الماء العدوّ الأول للشعر المصبوغ كونه يجعل لونه يبوخ بسرعة نتيجة احتوائه على معادن تتسبب بفقدان اللون الجديد لحيويته. أما الحلّ في هذه الحالة فيكون بالحدّ قدر المستطاع من غسل الشعر المصبوغ كما يمكن الاستعانة بالمستحضرات العازلة المخصصة لحماية الشعر من آثار الماء. تُطبّق هذه المستحضرات على الشعر الجاف قبل غسله وتكون غنيّة عادةً بزيت جوز الهند المرطّب وحوامض أمينيّة مملّسة تغلّف الشعر وتعزله عن الماء. اكتفي بغسل الشعر المصبوغ مرة أسبوعياً للحفاظ على حيوية لونه لأطول فترة ممكنة.

الشامبو

تتسبب بعض المكوّنات الموجودة في الشامبو، وأبرزها السولفات، بفقدان لون الشعر المصبوغ لحيويته. ولذلك تلجأ معظم ماركات مستحضرات العناية بالشعر إلى تقديم أنواع من الشامبو خاصة بالشعر المصبوغ تكون غنيّة بالمكوّنات التي تعزّز لونه وتحافظ على حيويته، فلا تترددي في استعمالها.

الحرارة

يؤدّي تعريض الشعر لأي من مصادر الحرارة الناتجة عن أدوات التصفيف، والتمليس، والتجعيد إلى فتح جريباته مما يضعفه ويعرّضه للتلف ولفقدان حيوية لونه. ابتعدي قدر المستطاع عن تعريض شعركِ لمصادر الحرارة واحرصي قبل استعمالها على تطبيق مستحضرات مخصصة لحماية الشعر من الحرارة المرتفعة مما يؤمّن الحفاظ على صحته وإشراقة لونه.

الشمس

تتسبب الشمس بالمشكلة نفسها التي تسببها الحرارة للشعر المصبوغ، أضف إلى ذلك التلف الذي يمكن أن يلحق به نتيجة الأشعة ما فوق البنفسجيّة. ويؤدّي التعرّض المباشر لأشعة الشمس إلى جفاف الشعر المصبوغ وإلى فقدانه حيوية لونه. ينصحكِ الخبراء بأن تستعيني في هذه الحالة بمستحضرات تصفيف مزوّدة بعوامل حماية من الشمس تُطبّق بدل الكونديشنر فتسهّل تسريح الشعر وتؤمّن له الحماية في الوقت نفسه. أما في حال عدم تواجدها، فيمكن الاستعانة برذاذ الحماية من الشمس الذي تستعملينه عادةً على بشرتكِ لتطبيقه على شعركِ.

الكلور

تُشكّل المواد الكيمياوية المتواجدة في الكلور، الذي يُضاف إلى برك مياه السباحة، سبباً لتغيير لون الشعر المصبوغ وجعله يبدو فاقداً للحيوية. لتجنّب هذه المشكلة، اخلطي بعض الكونديشنر مع الماء واحتفظي به في عبوة رذّاذة ترشين منها على شعركِ قبل النزول إلى برك السباحة. ولا تنسي أن تشطفي شعركِ بالماء العذب بعد الخروج منها.