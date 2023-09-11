بعمر 46 عاما.. شاكيرا تعتزم الولادة بطفلها الثالث بداية 2024

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن النجمة الكولومبية شاكيرا تريد بدء العام الجديد 2024 بضم فرد جديد إلى عائلتها الصغيرة، وهذه المرة تتمنى أن تكون طفلة.

وكشفت صحيفة “إل ناسيونال دي كاتالونيا” أن شاكيرا تخطط لإنجاب طفل جديد، ونظرًا للخطر الذي قد تتعرض له صحتها لولادة طفل جديد بعمر الـ 46، فهي تستعد لاختيار أم بديلة لحمل طفلها.

وهذه الادعاءات مبنية على تنبؤات المنجمة الكوبية “مهوني فيدينتي”، إذ أشارت إلى أن شاكيرا ستنجب طفلة ليس نتيجة علاقة حب، بل عبر عملية تأجيل الأرحام.

وأضاف الموقع أن شاكيرا لا ترغب في أن يولد الطفل الجديد في برشلونة، لهذا السبب تخطط لإنجاب طفلها الثالث في ميامي بالولايات المتحدة.

وزعم الموقع أن علاقة شاكيرا ببطل سباق سيارات فورمولا 1، لويس هاميلتون، التي انتشرت خلال الأشهر الماضي، انتهت بسبب صعوبة حمل شاكيرا وهي بعمر الـ 46.

يُشار إلى أن شاكيرا لديها طفلين هما ميلان وساشا من حبيبها السابق اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه.