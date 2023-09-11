خلطات طبيعية لعلاج تقصف الشعر في المنزل

تقصف الشعر مشكلة شائعة بين النساء، مما يضطر البعض لقص الشعر للتخلص من خصلات الشعر المتقصفة والمتكسرة. ولكن بالإمكان علاج الشعر المتقصف باستخدام المكونات الطبيعية التي تتميز بخصائص تمد الشعر بالمغذيات اللازمة والترطيب العميق الذي يجنب الشعر الإصابة بالتقصف.



ونقدم لكِ في هذا المقال كيفية علاج تقصف الشعر في المنزل بخلطات طبيعية مذهلة.

– خلطة الموز والعسل للترطيب

اهرسي موزة ناضجة وأضيفي إليها ملعقتين من العسل وقليلاً من الماء إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة. طبقي العجينة على شعرك واتركيها لمدة نصف ساعة، من ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.

– خلطة الأفوكادو وصفار البيض

امزجي في الخلاط الكهربائي نصف حبة من الأفوكادو وصفار بيضة واحدة، ثم ضعي المزيج على شعرك وفروة الرأس ولفي شعرك بمنشفة أو قبعة مخصصة للاستحمام. اتركي المزيج على شعرك لمدة 20 دقيقة، بعدها اغسليه جيداً بالشامبو والماء.

– خلطة المايونيز والعسل

اخلطي جيداً ربع كوب من المايونيز مع ملعقتي عسل طبيعي وملعقة من زيت الأفوكادو وملعقة من زيت جوز الهند، من ثم طبقي الماسك الذي حصلت عليه على شعرك من جذوره وحتى أطرافه واتركيه لمدة نصف ساعة، اغسلي بعد ذلك شعرك جيداً بالشامبو والماء الدافئ.

نصائح تجنبك إصابة شعرك بالتقصف

– تطبيق ماسكات الشعر الغنية بالزيوت الطبيعية: إن تطبيق ماسكات الشعر الغنية بالزيوت الطبيعية على شعرك، خطوة ضرورية للحفاظ على صحة شعرك، إذ إن هذه الزيوت تشتمل على مواد مغذية للشعر، كما تتفاعل بسرعة مع الشعر، فيمتصها بالكامل، مما يحميه من أي أضرار تسبب تقصف الشعر، وتحافظ عليه صحياً لامعاً من الجذور وحتى الأطراف.

– تجنب استخدام مملس الشعر قدر الإمكان: نظراً الى أن الشعر يتعرض بكثرة لحرارة أدوات التمليس، فإن ذلك يتسبب في تقصفه وبهتانه وعلى مظهره هشاً وغير صحي، لذا خففي الضرر عن شعرك من خلال تجنب استخدام أدوات التمليس قدر الإمكان، مما يحافظ على صحة شعرك وتجنيبه البهتان والتقصف.

– تجنب استخدام المنشفة: إن استخدام المنشفة لـ تجفيف الشعر بعد غسله، ولفها حول الشعر بشدة، أمران يسببان تكسر الشعر وتقصفه. لذلك، تجنبي استخدام المنشفة العادية في تجفيف شعرك، واستبدليها بقميص قطني، بحيث تضعينه حول شعرك وتتركينه لبضع دقائق حتى يمتص الماء من شعرك.