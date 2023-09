في الذكرى الأولى لوفاتها.. قصر باكنغهام ينشر صورة نادرة لـ الملكة إليزابيث

نشر قصر باكنغهام، صورة نادرة لـ الملكة إليزابيث الثانية وذلك بمناسبة مرور عام على وفاتها في قلعة بالمورال مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه.

وأرفق الحساب الرسمي لقصر باكنغهام الملكي على موقع “إكس”، تويتر سابقًا، الصورة بكلمات كان قد سجلها ابنها الملك تشارلز الثالث في الذكرى الأولى لوفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الملك في رسالة صوتية نشرتها الصفحة الرسمية للعائلة الملكية على منصات التواصل الاجتماعي جاء فيها ما معناه: “بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منا. إنني ممتن للغاية أيضًا للحب والدعم الذي غمرت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعًا”.

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.

I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0

