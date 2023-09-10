ليلى علوي تقدم فيلم “المستريحة”

تعاقدت الفنانة المصرية ليلى علوي على بطولة فيلم “المستريحة” وهو فيلم جديد يشاركها البطولة بيومي فؤاد.

فيلم “المستريحة” من إخراج خالد مرعي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الفيلم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أسماء الممثلين وغيرها من التفاصيل .

وتعاونت ليلى علوي مع بيومي فؤاد في ثلاثة أفلام، ابرزهم فيلم “ماما حامل” والذي حقق نجاحاً ملحوظاً في السينما وشارك في بطولة العمل كل من بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الاتربي، سليمان عيد، شريف دسوقي، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة، ياسمين كساب، علاء زينهم، محمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

كما تعاونت معه في فيلم “شوجر دادي” وشارك في بطولته كل من بطولة ليلى علوى، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، مى الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، جوهرة، تامر هجرس، وعدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذي يقدم أغنية أيضاً خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم .

وكانت النجمة ليلى علوي قد قدمت اعتذاراً إلى إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن تكريمها في الدورة الـ 30 من المهرجان، بسبب وجودها خارج القاهرة لارتباطها بأعمال فنية.

وقالت ليلى علوي في اعتذارها: “الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والسادة الأفاضل أعضاء اللجنة العليا القائمين على المهرجان، بعد التحية وفائق الاحترام والتقدير، نظرا لظروف خارجة عن إرادتي متعلقة بارتباطات فنية وسفر، ترتب عليها اضطراري للاعتذار عن التكريم الذي كنت أتمنى التواجد في القاهرة، لاستلامه من حضراتكم وتشرفت به كثيراً”.