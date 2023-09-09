أسباب وأعراض جلطات الدم أثناء الحمل وطرق للعلاج والوقاية

تتشكل جلطات الدم عندما يتعرض جسمك لنوع من الإصابة ويرسل الجسم الصفائح الدموية لوقف النزيف من الجزء المصاب. يمكن أن تكون جلطات الدم مخيفة خلال فترة الحمل المبكر، لأنها قد تكون علامة على وجود خطأ ما في نمو الجنين.

ومع ذلك، خلال المراحل اللاحقة من الحمل، تكون جلطات الدم علامة على أن جسمك يستعد للمخاض مما يضمن الحد الأدنى من النزيف. يمكن أن تكون جلطات الدم الناتجة عن تجلط الأوردة العميقة خطيرة بطبيعتها لأنها تؤثر على الساقين ومنطقة الحوض وتسبب اضطرابات صحية خطيرة. لكل حامل إليك وفقاً لموقع هيلث لاين أسباب تجلط الدم أثناء الحمل وطرق للوقاية من الإصابة بها.

أسباب تجلط الدم أثناء الحمل

تعد فرص الإصابة بجلطات الدم مرتفعة عند النساء الحوامل. ويرجع ذلك إلى زيادة مستويات هرمون الإستروجين في الجسم. خلال فترة الحمل، ومع ذلك، تزداد مخاطر إصابة بعض النساء بجلطات الدم إذا كانت تعاني من الحالات التالية:

معاناة أي شخص في العائلة من فرص الإصابة بتجلط الدم.

الحوامل اللاتي يعانين من الإصابة بالسمنة.

الحمل بتوأمين أو أكثر.

إذا كانت الأم مدخنة أو تتعرض للتدخين بشكل متكرر.

علامات تجلط الدم أثناء الحمل

تتشكل جلطات دموية في منطقة الحوض أو في ساقي المرأة الحامل، هناك بعض الأعراض التي يجب عليك الانتباه إليها، أبرزها تورم الساق.

عادة ما تشعر الحامل أيضاً بألم في الساق المتورمة والذي يزداد عند المشي، وستبدو عروق الحامل أيضاً أكبر مما تبدو عليه في المعتاد.

تعد العلامة البارزة الأخرى على تجلط الدم هي الألم خلف الركبة لدى الحامل، وتصبح هذه المنطقة المصابة دافئة عند اللمس بسبب حرمان المنطقة من الأكسجين، يمكن أن تتفاقم الإصابة بتجلط الدم وتبقيها في السرير مما يجعل من الصعب عليها مواصلة أنشطتها اليومية.

تأثير تجلط الدم أثناء الحمل

يؤثر تجلط الدم على الحمل بعدة طرق ويعد علامة أيضاً على الإصابة بالنوبة القلبية والتي تعمل على سد الشرايين الرئيسية، وقد تسبب أيضاً الانسداد الرئوي، حيث تتكسر جلطات الدم وتستقر في الرئتين، ويمكن أن تكون قاتلة لكل من الأم والجنين، وقد تؤدي إلى زيادة مخاطر تعرض الحامل للجلطات في النهاية و الإجهاض أيضاً.

علاج جلطات الدم خلال فترة الحمل

يمكن علاج الإصابة بجلطات الدم من خلال مضادات التخثر التي تعمل على تسييل الدم ومنع تكون الجلطات؛ لذا تأكدي من تناول مضادات التخثر فقط للمدة المحددة من قبل الطبيب؛ لأن جرعة زائدة من مضادات التخثر يمكن أن تؤدي إلى ترقق الدم المفرط وهو أمر غير صحي للحمل، وخاصة أثناء الولادة.

الوقاية من جلطات الدم أثناء الحمل

للوقاية من جلطات الدم، من المهم اتباع أسلوب حياة صحي يمنع الإصابة بجلطات الدم وتضمين تمارين مثل اليوغا أو البيلاتس في روتينك اليومي لضمان صحة الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

إذا كنت مدخنة فعليك التفكير في الإقلاع عنه أثناء الحمل؛ لأن التدخين يزيد من فرص إصابتك بجلطات الدم.

تناول الخضروات الورقية الخضراء يساعد في الحفاظ على الدورة الدموية، وتدفق الدم ويمكن للحامل تضمين الفواكه الطازجة في نظامها الغذائي، وتناول المكملات الغذائية الصحية التي تساعد في الحفاظ على صحتها.

اتباع جلسات التدليك لأنها تساعد على إراحة الجسم، وتحسين الدورة الدموية ومنع الإصابة بجلطات الدم.

يؤدي الحمل إلى العديد من المضاعفات، وتعد جلطات الدم واحدة منها. يمكن أن تساعد الفحوصات المتكررة واتباع نظام غذائي صحي في تقليل فرص الإصابة بجلطات الدم.

يجب على الحامل إذا كانت تعاني من الإصابة بجلطات الدم، عدم التأخر في تناول الأدوية واستشارة الطبيب وزيارة أخصائي العلاج الطبيعي.