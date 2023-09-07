عارضة الأزياء الكويتية نور الفلاح تنفصل عن آل باتشينو بعد ولادة طفلهما بـ3 أشهر

أعلنت عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح عن انفصالها عن صديقها النجم الأميركي آل باتشينو وتقدمت بطلب للحصول على حضانة ابنها البالغ من العمر 3 أشهر.

وقدمت الفلاح، التي تبلغ من العمر 29 عاما، مستندات قانونية في لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الكاملة للرضيع، مضيفة أنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر 83 عاما على “زيارة معقولة”.

وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفيا منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما “رومان الفلاح باتشينو” في 6 يونيو 2023. الفلاح أبلغت المحكمة أنها مستعدة لمنح النجم السينمائي حضانة قانونية مشتركة لابنهما الصغير، مع منحه حقوقا فيما يتعلق بالتعليم والدين والعلاج الطبي وغيرها من القرارات المتعلقة بالطفل.

ويذكر أن آل باتشينو لديه بالفعل ثلاثة أبناء من علاقات سابقة، والفلاح قدمت وثيقة تؤكد اعتراف باتشينو بالأبوة للطفل.

ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي تطلبه الفلاح لدعم الطفل في الملف القانوني، ومن المتوقع أن يقرر القاضي مبلغ الدعم في الجلسات المقبلة، كما أنه “لا يوجد دليل على معارضة باتشينو لأي من الطلبات حتى الآن”.