بسبب أفعال منافية للآداب.. منع فنانة لبنانية من الغناء في مصر

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع المطربة اللبنانية سارة زكريا، من الغناء في مصر.

حيث أطلقت زكريا “لفظا خارجا” خلال تفاعلها مع الجمهور، بعد تقديم واحدة من أشهر أغانيها “وهي تيجي نتجوز بالسر”، وهو الأمر الذي تسبب في إيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين المصرية.

وقال نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، في منشور على فيسبوك، إن النقابة لم تكترث لأي مبررات قدمتها سارة زكريا خلال التحقيق معها رغم الاعتذار التي تقدمت به للمصريين.

وانتهت النقابة إلى مجموعة من القرارات، أولها منع تصاريح الغناء الخاصة بالمغنية اللبنانية في مصر، بسبب ما بدر منها في حفل الساحل الشمالي، وانحرافها بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن القيم المصرية والعربية والأخلاقيات العامة.

وهذه ليست المرة الأولى، ففي أيلول 2022، تعهدت المطربة سارة أمام نقيب الفنانين السوريين محسن غازي بعدم التلفظ بألفاظ نابية أو طائفية أثناء حفلاتها في سوريا.