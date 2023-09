ابنها هرب من المنزل.. توقيف “يوتيوبر” تقدم نصائح تربوية بتهمة إساءة معاملة أطفالها

وضعت امرأة من ولاية يوتا الأميركية عرفت بنصائحها التربوية للأهالي عبر قناتها التي كانت تضم أكثر من مليوني متابع على يوتيوب، رهن التوقيف بتهمة إساءة معاملة الأطفال، إثر هروب ابنها الذي بدا هزيلا بسبب الجوع، بحثا عن الطعام، على ما أفاد مسؤولون.

وحسب بيان صادر عن إدارة السلامة العامة في إيفينز، تم القبض على كل من روبي فرانك، وشريكتها التجارية ومعاونتها جودي هيلدبراندت، وهي مدينة صغيرة في جنوب غرب ولاية يوتا.

وكانت فرانك تدير قناة “8 باسنجرز” التي لم تعد موجودة حاليا على يوتيوب، حيث تشاركت مع زوجها كيفن تجاربهما في تربية أطفالهما الستة، وأعطيا دروسا تربوية أتسمت بصرامة كبيرة لدرجة أن مشاهدين كثيرين اشتكوا منها.

وذكر البيان الصادر عن إدارة الصحة في إيفينز، أن أحد الأشخاص إتصل هاتفيا، يوم الأربعاء الماضي، ليبلغ أن حدثا “يبدو أنه هزيل ويعاني من سوء التغذية”، قفز من نافذة منزله وجاء يتوسل للحصول على الطعام والماء.

وأضاف البيان، إن الفتى كان مصابا “بجروح مفتوحة مع شريط لاصق حول أطرافه”.

وأشار شرطي إلى، أن الصبي الذي يبدو أنه يبلغ 12 عاما، كان مصابا بجروح عميقة نتيجة “تقييده بحبل”، وفق ما ذكرت صحيفة “سانت جورج نيوز” المحلية.

وأوضح البيان، أن الصبي وطفلا آخر عثر عليه في منزل مجاور، نقلا بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعثر خلال عملية تفتيش لاحقة للمنزل على أدلة “تتوافق مع العلامات الموجودة على الحدث”.

وأكد البيان إن الشرطة المحلية ومسؤولي خدمات الأسرة أخرجوا ما مجموعه أربعة أطفال قاصرين من حضانة والديهم.

وأفادت صحيفة “سانت جورج نيوز” إن المرأتين وجهت إليهما إتهامات رسمية في مقاطعة واشنطن، وتواجه كلاهما إتهامات بإساءة معاملة الأطفال.

ولم تكن هذه الحادثة أول مرة تتواجه فيها العائلة مع خدمات الطفل والأسرة.

ففي عام 2020، استدعي مسؤولون إلى منزل فرانك بعدما قال أحد الأبناء على يوتيوب إنه أجبر لمدة سبعة أشهر على النوم على كرسي من القماش كعقاب على مخالفة.

وبرر والداه للصحافيين هذا الإجراء بالقول إن الأمر أخرج من سياقه.

