حرق الدهون بمكوّن واحد موجود في كل منزل

يعتمد خبراء التغذية على اللبن الزبادي الخالي من الدسم لمساعدة المريض على التخلّص من السمنة، على قاعدة أن اللبن يلعب دوراً مهماً في حرق الدهون والتخلص من البطن البارزة، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.

وينصح خبراء التغذية باستخدام الزبادي في رحلة إنقاص الوزن، لأنه يساعد في تشكيل عضلات البطن بشكل أسرع، كما أن إضافة الزبادي إلى النظام الغذائي تسرّع عملية حرق الدهون في الجسم وتخفّف الوزن.

وينطلق الأطباء في هذا الصدد من دراسات عدة، حيث وجد الباحثون أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين تناولوا ثلاث حصص من الزبادي الخالي من الدهون يومياً كجزء من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فقدوا وزناً أكبر بنسبة 22٪ و61٪ دهوناً في الجسم، أكثر من أولئك الذين خفّضوا ببساطة السعرات الحرارية ولم يتناولوا الكالسيوم، كما فقد الأشخاص الذين يتناولون الزبادي نسبة 81٪ من الدهون في منطقة المعدة مقارنةً بمن لا يتناولونه.

وبفضل البروتينات والبروبيوتيك وتعدّد استخدامات الطهي، يعتبر الزبادي واحداً من أهم العناصر الغذائية التي تلعب دوراً محورياً في المساعي لإنقاص الوزن، خاصة أن الهدف من تقليل السعرات الحرارية هو فقدان الدهون وليس العضلات، التي تساعد بدورها على حرق السعرات الحرارية، ولكنها غالباً ما تتعرّض للخطر أثناء فقدان الوزن، لذلك من المهم إضافة اللبن الى الوجبات لإنقاص الوزن والاحتفاظ بقدر أكبر من الكتلة العضلية.