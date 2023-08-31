حالة طبية نادرة .. استخراج دودة الثعبان من دماغ امرأة في استراليا

في حادثة طبية نادرة، اكتشف أطباء في مستشفى كانبيرا في أستراليا دودة حية في دماغ امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً.

وتمكنت الدكتورة هاري بريا باندي جراحة الأعصاب من سحب الدودة التي يبلغ طولها 8 سنتيمترات من المريضة. وفق ما أفادت صحيفة “الغارديان”.

وأدخلت المريضة، مستشفى محلي في نيوز ساوث وليز في أواخر 2021 بسبب آلام في البطن وإسهال وسعال جاف مستمر وحمى وتعرق ليلي، وتفاقمت الأعراض في 2022 لتشمل النسيان والاكتئاب.

ثم أدخلت مستشفى كانبيرا، حيث كشفت فحوص الرنين المغناطيسي لدماغها عن وجود تشوهات تتطلب عملية جراحية.

لتجري هاري بريا، الجراحة وتكتشف وجود هذه الدودة الحية.

من جهته، قال طبيب الأمراض المعدية في المستشفى، سانجايا سيناناياكي، إن هذا الأمر “يحدث مرة واحدة في حياتهم المهنية”.

وقال سيناناياكي إن المريضة تتعافى بشكل جيد، ولاتزال تخضع لرقابة طبية منتظمة، وأكد أن حالتها تسلط الضوء على خطر انتقال العدوى من الحيوانات إلى البشر.

وعقب استخراج الدودة أرسلت إلى أحد العلماء المتخصصين الذي أكد أنها دودة تتواجد في الثعابين.

وقال تقرير الغارديان إنها أول حالة لاكتشاف هذه الطفيلي في البشر، موضحا أن المريضة تعيش قرب بحيرة تكثر فيها إحدى أنواع الثعابين.

ورجح الأطباء والعلماء الذين درسوا حالتها أنها ربما وصلتها الدودة من خلال براز الثعابين في العشب.