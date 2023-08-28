كيفية العناية بأظافرك بعد استخدام جل طلاء الأظافر بطرق تحمي وتمنع تكسر الاظافر

طلاء أظافر الجل هو وسيلة رائعة للحصول على مناكير طويل الأمد ومقاوم للتقشير يدوم حتى ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، يمكن أن يكون طلاء الأظافر صعباً أيضاً على أظافرك، حيث تتضمن عملية الإزالة نقع أظافرك في الأسيتون أو تلميع الطلاء، مما يجعل أظافرك تشعر بالجفاف والهشاشة والضعف.

لذلك، فإن العناية الإضافية بأظافرك بعد استخدام طلاء الجل أمر ضروري للحفاظ على قوتها وصحتها.

اتبعي هذه الخطوات لتعزيز صحة الأظافر ومنع الضرر بعد استخدام طلاء الأظافر الجل:

حافظي على ترطيب الأظافر

يعد الحفاظ على ترطيب أظافرك أمراً ضرورياً للحفاظ على صحتها وقوتها. بعد إزالة طلاء الأظافر الجل، قد تشعر أظافرك بالجفاف والهشاشة، لذلك من الضروري تجديد رطوبتها. إحدى الطرق الفعالة للقيام بذلك هي استخدام زيت بشرة أو كريم لليدين يحتوي على مكونات مرطبة مثل زبدة الشيا أو الغلسرين لترطيب أظافرك ومنع التشقق والتقشير.

كيفية تطبيق زيت البشرة أو كريم اليد:

دلكيه برفق على أظافرك وجلدك. يساعد تدليك أظافرك على زيادة تدفق الدم إلى سطح الظفر، مما يعزز نمو الأظافر بشكل صحي.

استخدمي فرشاة ذات شعيرات ناعمة لتقشير أظافرك وإزالة خلايا الجلد الميتة بلطف.

من الأفضل وضع زيت البشرة أو كريم اليد على أظافرك وجلدها يومياً، عندما يكون الهواء جافاً. يمكنك أيضاً ارتداء القفازات عند غسل الأطباق أو القيام بمهام أخرى تتطلب الماء، لأن الماء قد يجرد أظافرك من الزيوت الطبيعية ويجعلها جافة وهشة.

تجنبي الكيماويات القاسية

يعد تجنب المواد الكيميائية القاسية أمراً ضرورياً عند العناية بأظافرك بعد استخدام طلاء الأظافر الجل. يمكن أن يكون الأسيتون، وهو مكون شائع في العديد من مزيلات طلاء الأظافر، صعباً بشكل خاص على أظافرك، مما يجعلها ضعيفة وهشة بمرور الوقت. لذلك، من الضروري اختيار بديل لطيف لا يضر أظافرك.

تعتبر مزيلات طلاء الأظافر الخالية من الأسيتون بديلاً رائعاً لمزيلات طلاء الأظافر التي تحتوي على الأسيتون. إنها أقل قسوة وتحتوي على مذيب أكثر اعتدالاً يعمل على تكسير الطلاء دون إتلاف أظافرك. في حين أن المزيلات الخالية من الأسيتون قد تستغرق وقتاً أطول لإزالة طلاء الأظافر الجل، إلا أنها ألطف كثيراً.

جربي مزيل طلاء الأظافر الطبيعي إذا كنت تبحثين عن بديل طبيعي أكثر. هناك مزيلات مصنوعة من مكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية القاسية، مما يجعلها خياراً ممتازاً لمن لديهم بشرة حساسة أو الذين يرغبون في تجنب المواد الكيميائية القاسية.

تستخدم مزيلات طلاء الأظافر الطبيعية مكونات مثل الصويا والذرة والحمضيات، والتي تعمل على إزالة طلاء الأظافر بلطف دون التسبب في تلف أظافرك.

من خلال تجنب المواد الكيميائية القاسية واستخدام مزيل طلاء أظافر لطيف، يمكنك المساعدة في الحفاظ على صحة وقوة أظافرك بعد استخدام طلاء الأظافر الجل. مع مزيد من العناية، يمكنك الحفاظ على أظافرك تبدو رائعة في السنوات القادمة.

لا تقشري الجل

في حين أنه قد يكون من العادة أحياناً تقشير جل طلاء الأظافر بمجرد أن يبدأ في الإنسلاخ، فمن الضروري تجنب القيام بذلك، لأن ذلك قد يسبب ضرراً كبيراً لأظافرك.

يمكن أن يؤدي تقشير الملمع إلى تجريد الطبقة العليا من أظافرك، وتركها رقيقة وضعيفة، ويمكن أن يتسبب أيضاً في أن تصبح أظافرك أكثر عرضة للكسر والتقشير وتكوّن النتوءات.

طريقتان لإزالة طلاء الأظافر الجل بأمان وفعالية:

” البافرينغ” : استخدمي مبرد أظافر لتلميع الطلاء برفق، وهو خيار ممتاز لمن لديهم يد ثابتة ويريدون تجنب المواد الكيميائية القاسية. ابدئي بتلميع سطح الظفر حتى يبدأ الطلاء في الزوال، ثم ابرديه برفق.

نقع الأظافر :

يمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

قومي بتلميع الطبقة العلوية.

انقعي كرة قطنية في مزيل طلاء الأظافر.

ضعي القطن على أظافرك.

لفيها بورق ألمينيوم لتثبيتها والمساعدة في التفاعل الكيميائي.

بعد بضع دقائق، قومي بإزالة ورق القصدير وكرة القطن.

استخدمي أداة دفع الجلد أو مبرد الأظافر لإزالة أي بقايا طلاء.

تذكري أن تكوني لطيفة عند إزالة الطلاء وتوخي مزيداً من الحذر للحفاظ على ترطيب أظافرك وصحتها بعد إزالة طلاء الجل.

امنحي أظافرك استراحة

في حين أن طلاء الأظافر الجل يمكن أن يمنح أظافرك لمعاناً جميلاً يدوم طويلاً، فمن الضروري منحها استراحة بين الحين والآخر لمساعدتها على البقاء قوية وصحية. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر لطلاء الأظافر الجل إلى ضعف وهشاشة أظافرك، مما يجعلها أكثر عرضة للكسر والتلف.

للحفاظ على صحة وقوة أظافرك، من الجيد أن تأخذي استراحة من طلاء الأظافر الجل بين الحين والآخر. جربي طلاء الأظافر العادي لمدة أسبوع أو أسبوعين لمنح أظافرك وقتاً للتعافي- لتنمو ويقل مخاطر التلف وتسمحي لأظافرك بالتنفس وتجديد شبابها.

خلال هذا الوقت، من الضروري العناية بأظافرك. احتفظي بها نظيفة وجافة، وتجنبي تعريضها للمواد الكيميائية القاسية أو المياه الزائدة.

من الجيد أيضاً أن تحافظي على تقليم أظافرك لمنعها من التكسر أو أن تصبح طويلة جداً، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف. يمكنك أيضاً استخدام مقوي الأظافر أو علاج النمو للمساعدة في تقوية أظافرك وتعزيز النمو الصحي.

استخدمي علاجاً لتقوية الأظافر

إذا كنت ترغبين في تقوية أظافرك بعد استخدام طلاء الأظافر الجل، فإن استخدام علاج لتقوية الأظافر يمكن أن يكون طريقة رائعة لتعزيز نمو الأظافر الصحي ومنع تكسرها. تمت صياغة هذه العلاجات خصيصاً بالفيتامينات والمعادن والمكونات المغذية الأخرى التي تساعد على تقوية أظافرك والحفاظ عليها صحية وقوية.

تأتي علاجات تقوية الأظافر بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأمصال والزيوت ومواد التلميع. يمكنك تطبيق بعض العلاجات مباشرة على أظافرك، بينما يمكن استخدام البعض الآخر على جلدك أو تدليكه في يديك لتعزيز صحة الأظافر بشكل عام.

عند اختيار علاج لتقوية الأظافر، ابحثي عن علاج يحتوي على مكونات مثل البيوتين وفيتامين هـ والكيراتين، والتي من المعروف أنها تعزز نمو الأظافر الصحي وتمنع تكسرها. يمكنك أيضاً البحث عن علاجات مصنوعة من مكونات طبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت الأرغان، والتي تساعد على ترطيب وتغذية أظافرك.

لاستخدام علاج تقوية الأظافر، ضعيه على أظافرك وفقاً لتعليمات المنتج. قد يلزم تطبيق بعض الحلول يومياً، بينما يمكن استخدام البعض الآخر أسبوعياً أو حسب الحاجة. تأكدي من تطبيق العلاج على جميع أظافرك، بما في ذلك جلدك، وقومي بتدليكه برفق للمساعدة في تعزيز الامتصاص.

مع الاستخدام المنتظم لعلاج تقوية الأظافر، يمكنك المساعدة في الحفاظ على أظافرك قوية وصحية، حتى بعد استخدام طلاء الأظافر الجل. فقط تذكري أن تختاري محلولاً مكوناً من مكونات مغذية واستخدمه باستمرار للحصول على أفضل النتائج.