تضر بالأم والجنين.. 6 أعمال منزلية يجب على الحامل تجنبها

تعد الأعمال المنزلية البسيطة وسيلة للحفاظ على نشاط الحامل ولياقتها البدنية طوال فترة الحمل، إلا أنه في المقابل ليست كل الأعمال المنزلية آمنة خلال فترة الحمل،

ويمكن أن تكون ضارة بصحة الحامل وصحة الجنين، فمثلما يُطلب من الحامل تجنب تناول بعض الأطعمة خلال فترة الحمل، هناك بعض الأعمال المنزلية التي يجب عليها تجنبها خلال هذه الفترة، ويمكن الاستعانة بأحد أفراد أسرتك أو زوجك للقيام بتلك الأعمال. فيما يلي، وفقاً لموقع “بولد سكاي”، أبرز تلك الأعمال المنزلية التي يجب على الحامل تجنبها..

1. مسح الأرضيات

يعد تنظيف الأرضيات خلال فترة الحمل أمراً صعباً، خاصة إذا كنت معتادة على التنظيف بواسطة المطهرات ذات الرائحة النفاذة. أظهرت الدراسات أن استخدام المطهرات التي تحتوي على جليكول إيثر ليس آمناً خلال فترة الحمل.

على الرغم من أنه من الأفضل تجنب تنظيف الأرضيات خلال فترة الحمل، إلا أنه في المقابل يمكن للحامل القيام بمجموعة النصائح التالية:

استخدام مطهر خفيف وآمن خلال فترة الحمل. اختيار منتجات التنظيف الطبيعية؛ مثل الخل وصودا الخبز والليمون بدلاً من منتجات التنظيف التي تحتوي على مواد كيميائية ثقيلة.

أثناء القيام بمهام التنظيف خلال فترة الحمل، يمكن للحامل تغطية الأنف والفم واختيار المكانس ذات المقابض الطويلة؛ حتى لا تضطر إلى الانحناء كثيراً والضغط على العصب الوركي، وهو العصب الذي يمتد من أسفل الظهر إلى الساق، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم آلام أسفل الظهر.

2. نقل الأثاث أو رفع أشياء ثقيلة

حمل الأشياء الثقيلة أثناء الحمل يعد خطراً كبيراً. ومع ذلك، في حالة ضرورة قيام الحامل برفع بعض الأشياء؛ يجب اتخاذ طريقة القرفصاء عن طريق ثني الركبتين والحفاظ على استقامة الظهر، أو رفع الأشياء ببطء والاحتفاظ بها بالقرب من الجسم وليس بعيداً.

يجب على النساء الحوامل الامتناع تماماً عن رفع الأثقال؛ لأنها لا تسبب آلام الظهر فحسب، بل يمكن أن تسبب أيضاً نزيفاً مفاجئاً، ويجب عليها الامتناع عن نقل الأثاث وحمل أكياس الغسيل، وما إلى ذلك.

3. تنظيف الحمامات

يعد تنظيف أرضية الحمام والبلاط مهمة شاقة. ومن الحكمة الابتعاد عنها اعتباراً من نهاية الثلث الثاني من الحمل؛ لأنه بحلول ذلك الوقت، يتغير مركز ثقل الجسم. ولذلك فإن النساء الحوامل لديهن فرص متزايدة لفقدان التوازن.

تأكدي من ارتداء الكمامة، وكذلك استخدام القفازات أيضاً. لا يُسمح بالتنظيف أثناء الحمل بمنظفات كيميائية ويوصى باستخدام بدائل تنظيف آمنة وصديقة للبيئة. تذكري أن المواد الكيميائية والأبخرة الموجودة في مواد التنظيف التي تستخدمينها بانتظام يمكن أن تؤثر سلباً على نمو الجنين.

4. التخلص من النفايات المنزلية أو فضلات الحيوانات

من المؤكد أن التعامل مع النفايات المنزلية وفضلات الحيوانات ليس من مهام المرأة الحامل، فقد تجعلها تشعر بالغثيان. ومن ناحية أخرى، فإن تنظيف فضلات الحيوانات الأليفة ليس آمناً للحوامل، فقد تحتوي فضلات القطط على ميكروبات يمكن أن تسبب عدوى داء المقوسات لدى الأم، وهو أمر ضروري للجنين في الرحم، وفي حالة اضطرارك للقيام بذلك؛ يمكنك ارتداء القفازات وغسل يديك جيداً بالصابون والكثير من الماء.

5. الوقوف لفترات طويلة أو التمدد الزائد

يجب ألا يتضمن العمل البدني أثناء الحمل صعود الدرج، أو التمدد الزائد لتنظيف شيء بعيد عن متناول يدك، وما إلى ذلك؛ وذلك لأنه مع تقدم الحمل يتغير مركز ثقل الجسم، مما يزيد من خطر فقدان التوازن والسقوط.

وبالمثل، ينبغي أيضاً تجنب الأعمال المنزلية التي تتطلب الوقوف أو التسلق لفترة طويلة؛ لأن ذلك يقلل تدفق الدم. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، ويمكن أن يؤدي إلى تورم القدمين وآلامها، كما أنه يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

6. قتل الحشرات

تحتوي المبيدات الحشرية على مواد كيميائية سامة وضارة؛ تشكل خطراً على الأم والجنين، لذا يجب عدم قيام الحامل باستخدام المبيدات السامة لقتل الحشرات.

علامات تحذيرية للتوقف عن القيام بالأعمال المنزلية أثناء الحمل

بخلاف الأعمال المنزلية التي تتطلب التعرض للمواد الكيميائية والميكروبات الضارة، فإن جميع الأعمال المنزلية تقريباً تكون آمنة للقيام بها خلال الشهر الأول من الحمل.

ومع ذلك، فمن الأفضل الابتعاد عن الأعمال المنزلية التي يمكن أن تزيد من نسبة الهرمونات وتعيق صحة الأم والتقدم الطبيعي للحمل.

إذا شعرتِ بأي من العلامات التالية، توقفي عن الأعمال المنزلية فوراً واستشيري طبيبك:

الشعور بآلام الظهر أو أي نوع من الألم أو التشنجات.

الشعور بالغثيان.

الشعور بالتعب الشديد.

الدوار.

الرؤية مشوشة.

تنميل أو تورم أو ألم في الساقين أو أي جزء من الجسم.