احذري شرب القهوة أثناء الدورة الشهرية

حذر المختصون مرارا وتكرارا من الإفراط في شرب القهوة كونها تؤدي إلى معاناة المرأة من تقلصات عضلية شديدة مع الدورة الشهرية.

وأيدت مجلة “فرويندين” الألمانية هذا التوجه، وقالت إن القهوة تزيد من آلام الدورة الشهرية، نظرا لأن تناول الكثير من الكافيين يؤثر سلبا على الجهاز العصبي وتوازن الهرمونات في الجسم، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض الدورة الشهرية.

ونصحت المجلة الألمانية بالتخلي عن تناول القهوة قبل الدورة الشهرية أو خلالها، نظرا لأن الكافيين يتسبب في زيادة هرمون التوتر “الكورتيزول”، والذي يتم إفرازه في المواقف العصبية، واستجابة لهذا الهرمون يقوم الجسم بإطلاق الجلوكوز ثم الأنسولين في الدورة الدموية.

ووفقا للمجلة، تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تقلبات في نسبة سكر الدم، والتي تظهر آثارها في صورة اعتلال الحالة المزاجية والشعور بالتعب والصداع، علاوة على تفاقم أعراض الدورة الشهرية وزيادة حدة النزيف.

ونصح الخبراء الألمان بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، واستبدالها بمشروبات الأعشاب مثل بلسم الليمون والكمالية والشوفان الأخضر، كونها تساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية والحد من تقلبات الحالة المزاجية والتخلص من القلق والصداع.

وإذا لم تتمكن المرأة من التخلي عن فنجان القهوة الصباحية، فلا بد من تناول شيء قبل القهوة، نظرا لأن تناول القهوة السوداء على معدة فارغة يزيد من مستويات الكورتيزول في الجسم، ومن الأفضل أيضا تناول القهوة مع الحليب كامل الدسم أو الحليب النباتي، الذي يحتوي على البروتين.