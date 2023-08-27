عودة التوتر بين نجوى كرم وإليسا… ماذا يحصل؟

على الرغم من حذفها من على منصات روتانا ويوتيوب، يبدو أن أغنية النجمة اليسا الجديدة “العقد”ما زالت تحلق في نسبة الاستماع وقد حلّت في المرتبة الاولى على “ترند” تويتر الخاص بلبنان ولليوم الثالث على التوالي، وبالامكان الاستماع اليها عبر منصة “انغامي” التي لا تزال حتى الساعة تحتفظ بوجودها من دون حذف، فيما قالت مصادر إن الاغنية ستُحذف لاحقاً من على المنصات كافة وليس فقط من منصة روتانا التي شكلت صدمة للجمهور المتابع، إذ حُذفت بعد خمس ساعات من نشرها.

لكن ذلك لم يمنع معجبو الفنانة نجوى كرم على تويتر من شن هجوم كبير والقول إن الأغنية غير موجودة وليست كما كان متوقعاً، في حين حلّت الأغنية بالمراتب الأولى على نسبة الاستماع لأنغامي، وظهرت فيديوهات لمقطاع من الأغنية صورها جمهور عادي عرضت منهم اليسا مجموعة لا بأس بها.

هل تنتهي المعركة بين اليسا ونجوى كرم أم هي وليدة صراع “الفانز” فقط؛ خصوصاً وأنهما التقيتا بداية السنة الحالية في المملكة العربية السعودية ليلة “تريو نايت” وتبادلتا التحيات والقبل .