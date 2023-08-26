’الغيرة’ تدفع سيّدة مصرية لارتكاب جريمة ’غريبة’ بحق زوجها

أقدمت سيّدة في مدينة ببا بمحافظة بني سويف، على حرمان زوجها من رجولته، وذلك في واقعة غريبة ومأساوية بعد أن اعترتها صدمة نفسية بأنه سيتزوج بأخرى.

ووقعت الحادثة التي لا تعتبر الأولى من نوعها، بل تكرّرت في العديد من بلدان العالم، قبل سفر الزوج الضحية بيوم واحد إلى إحدى دول الخليج التي يعمل مدرسا فيها.

وفي التفاصيل، تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغا يفيد بوصول “أ.ر” في بداية العقد الخامس من العمر إلى قسم الإسعاف بمستشفى ببا المركزي، ومصابا بقطع في العضو الذكري.

وعلى الفور، تم تقديم الإسعافات الأولية بسرعة والعلاج اللازم له واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

بدورها، ألقت وحدة مباحث ببا، بقيادة الرائد شريف جمال، القبض على زوجة المجني عليه وتدعى “أ.ح” في العقد الرابع من العمر، لاتهامها بقطع عضو حساس لزوجها، وأبدت في اعترافاتها أنها ارتكبت جرمها شكًا منها بأن زوجها يفكر في الزواج بأخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة ويجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمة على جهات التحقيق.

المصدر: القاهرة 24