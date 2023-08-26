طرق بسيطة لتنظيف الرئتين.. تحتاجينها بقوة خصوصاً مع التلوث

وعلى الرغم من أن الرئتين في الغالب أعضاء ذاتية التنظيف، الا أن هناك ملوثات قد تضر بالرئتين وتؤثر على أدائهما. من هنا فإن تنظيف الرئتين مفيد للأفراد الذين يعانون من حالة صحية تسبب صعوبات في التنفس، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو التليف الكيسي. قد تستفيدين أيضاً من تنظيف الرئتين إذا كنت مدخنة أو كنت تعيشين في بيئة ملوثة.

اكتشفي طرق تنظيف الرئتين في السطور الآتي:

– احصلي على جهاز لتنقية الهواء

ابدئي بتنظيف رئتيك عن طريق تحسين جودة الهواء في منزلك. يمكنك شراء جهاز تنقية الهواء الذي يمكن تركيبه في غرف فردية لتحصلي على جودة هواء ممتازة.

– تغيير مرشحات منزلك

إلى جانب الحصول على جهاز تنقية الهواء، يجب عليك تغيير جميع المرشحات في منزلك وتنظيف جميع الفتحات، مثل تلك الموجودة في الحمام أو مكيفات الهواء أو فتحات التدفئة.

تأكدي من استبدال مرشح الفرن كل ستة أشهر أيضاً.

– القضاء على الروائح الاصطناعية

قد تعتقدين بأنك تساعدين الهواء في منزلك عن طريق جعل رائحته لطيفة باستخدام معطرات الجو أو الشموع. ومع ذلك، فإن هذه العطور غالباً ما تكون مليئة بالمواد الكيميائية الضارّة التي يمكن أن تهيج رئتيك. حتى المنظفات المنزلية يمكن أن تكون بمثابة مهيجات، لذا تحققي من الخزائن واستبدل المنظفات بمنتجات طبيعية بالكامل إن أمكن.

– قضاء المزيد من الوقت في الخارج

يمكن أن يساعد الحصول على الكثير من الهواء النقي على توسيع أنسجة رئتيك والحفاظ عليها كي تعمل بشكل صحيح.

تحققي من نسبة التلوث في منطقتك. وتجنّبي ممارسة الرياضة بالخارج عندما تكون أرقام التلوث مرتفعة، وابتعدي عن حرق القمامة أو حرق الأخشاب أو أنواع الدخان الأخرى.

إذا كنت قلقة بشأن التلوث أو كنت تعيشين في منطقة بها ملوثات ثقيلة، يمكنك ارتداء قناع مرشح الهواء.

– جرّبي تمارين التنفس

يمكن لبعض تمارين التنفس أن تحسِّن وظائف الرئة، خاصةً للأشخاص الذين يدخنون حالياً، أو الذين دخنوا في الماضي، أو الذين أصيبوا بأضرار رئوية بسبب مرض رئوي مزمن.

هناك أيضاً أدوات يمكن أن تساعدك في ممارسة تنفسك، مثل مقياس التنفس. غالباً ما يستخدم هذا النوع من الأجهزة بعد الجراحة للمساعدة في عملية الشفاء.

لا تتطلب تمارين التنفس الأخرى استخدام الأجهزة المساعدة. ربما يهمك الاطلاع على تمارين التنفس.

– تغيير نظامك الغذائي

يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي على صحة رئتيك بعدة طرق:

*فيتامين دي D: قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين دي إلى تحسين صحة رئتيك.عادةً ما تكون أفضل مصادر الغذاء لفيتامين دي D هي المنتجات الحيوانية، مثل السلمون والسردين والبيض. ومع ذلك، يمكن استهلاك حبوب الإفطار وغيرها من المنتجات المدعّمة بهذا الفيتامين.

*الشاي الأخضر: تناول الشاي الأخضر مرتين فقط في اليوم يقلل من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً فما فوق.

* مضادات الالتهاب الطبيعية: مثل التوت والبروكلي والكركم والشوكولاتة الداكنة.

*الدهون الصحية: يمكنك أيضاً اختيار نظام غذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وأعلى في الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو المكسرات.. ينتج عن استقلاب الكربوهيدرات المزيد من ثاني أكسيد الكربون ويستخدم أكسجين أكثر من الدهون التي يتم استقلابها.

– نحو المزيد من التمارين الهوائية

يمكن أن يساعد روتين التمرين الذي يتضمن نشاطاً هوائياً في تحسين سعة الرئة. تشمل التمارين الهوائية، المشي، الجري، ركوب الدراجات الهوائية، السباحة الرقص، رياضة كرة المضرب..

– تجنّب التدخين السلبي

في حين أن الإقلاع عن التدخين هو أهم شيء يمكنك القيام به لرئتيك، فمن المهم ألا تستنشقي دخان الآخرين أيضاً. مزيج الدخان المنبعث من طرف السيجارة، بالإضافة إلى الدخان الذي يخرج من فم المدخن، يحتوي على مئات المواد الكيميائية السامّة التي تضر صحتك وتسبب لك العديد من الأمراض.