الشرطة داهمت منزل مسنة عمرها 98 سنة.. ثم أتى “الخبر الحزين”

أظهر مقطع فيديو قيام ضباط في الشرطة الأميركية بمداهمة منزل ناشرة صحيفة تبلغ من العمر 98 عاما، توفيت في اليوم الموالي مباشرة.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن الشرطة الأميركية في مدينة ماريون بولاية كانساس داهمت منزل جوان ماير يوم 11 أغسطس، بناء على مذكرة تفتيش تم إلغاؤها لاحقا.

Joan Meyer, the 98-year-old co-owner of a local newspaper, was captured on surveillance video calling out police officers for raiding her home on 11 August, just hours before she collapsed and died, partly from the stress induced by the raid.

