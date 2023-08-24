معلومات مهمة يجب أن تعرفيها قبل الحصول على علاج الكيراتين

الحصول على شعر ناعم جميل هو نعمة ينعم بها القليل من الناس. من ناحية أخرى، تريد الفتيات ذوات الشعر الهش والقاسي والجاف شعراً ناعماً وخالٍ من التجعد وسيذهبن إلى أي حل لتحقيقه. فماذا عن الكيراتين ؟



علاج الكيراتين هو أحد الإجراءات الأكثر شيوعاُ التي تستخدمها النساء اللواتي يرغبن في الحصول على شعر ناعم كالحرير. يمكن للنساء إعادة بناء شعرهن بمساعدة علاج الكيراتين عن طريق إعادة إدخال كل البروتين المفقود إلى الخصل. ومع ذلك، قبل تحديد موعدك للعلاج بالكيراتين، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها:

ماذا يحدث في علاج الكيراتين؟

هذا العلاج، مثل إجراءات علاج الشعر الأخرى، يستغرق وقتاً. سيقوم الخبير أولاً بتنظيف شعرك لإزالة كل آثار الأوساخ من فروة رأسك. ثم يتم وضع محلول العلاج على شعرك. ثم هناك خطوات إضافية للعلاج والبخار. هذا العلاج لا يكسر الروابط في شعرك ويعيد بناءه بدلاً من ذلك.

علاج الشعر بالكيراتين

الكيراتين هو حيلة تسويقية لعلاج الشعر. تستخدم بعض الإجراءات جرعات عالية من الكيراتين لتغذية شعرك، لكن غالبية الطرق المستخدمة في علاج العناية بالشعر تتضمن استخدام مواد كيميائية مختلفة للقيام بهذه المهمة. تستخدم محاليل الفورمالديهايد بشكل شائع في علاجات الكيراتين لتحويل الشعر الجاف إلى شعر ناعم ولامع.

النتائج شبه الدائمة

ليس هناك من ينكر أن آثار هذا العلاج بالكيراتين مذهلة. ومع ذلك، إذا كان شعرك مجعداً، فإن هذا العلاج سيؤدي فقط إلى تخفيف وتجعيد الشعر. علاوة على ذلك، فإن النتائج شبه دائمة. سوف يعود شعرك الطبيعي تدريجياً مع نمو شعرك.

المخاطر المصاحبة

إذا كان العلاج يحتوي على مواد كيميائية، فيمكنك التأكد من وجود بعض المخاطر. يمكن أن تسبب المواد الكيميائية مثل الفورمالديهايد مجموعة متنوعة من المشاكل إذا تعرضت لها لفترة طويلة من الزمن. تعلن العديد من الصالونات أيضاً أن علاجاتها خالية من الفورمالديهايد، ولكن قد تحتوي حلولها المختلفة على مكونات كيميائية.

رعاية ما بعد العلاج

علاج ما بعد العناية بالشعر ضروري، خاصة بعد علاج الكيراتين. لا يُسمح لك بغسل يديك لمدة لا تقل عن 12 ساعة بعد العلاج، والتي يمكن تمديدها. لتحقيق نتائج طويلة الأمد، استخدمي الشامبو والبلسم المناسبين عند غسل شعرك.