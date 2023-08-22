الطرق الصحيحة لاختيار الزيت المناسب لتدليك الشعر وتعزيز نموه!

حمام الزيت أو تدليك الشعر بالزيت هو تقليد قديم لكنه مستمر حتى الآن بفضل فعاليته ونتائجه المضمونة، فالزيوت الطبيعية هي طريقة راجحة لتنعيم وتطويل وتحسين مظهر الشعر.

صحيح أن تدليك الشعر بالزيت روتين رائع للشعر، لكن اختيار الزيت المناسب لشعركِ هو المعيار الهام لضمان النتائج، ليس جميع أنواع الزيوت تأتي بالنتيجة نفسها على أنواع الشعر المختلفة، ولذلك يجب أولًا التعرف على الزيت المناسب لشعركِ ثم تطبيقه بالطريقة الموصى بها.

فوائد تدليك الشعر بالزيت

1. تحسين فروة الرأس:

يعزز الزيت نمو الشعر من خلال دعم الدورة الدموية من ثم ينتهي الجفاف والحكة ويمنحكِ فروة رأس صحية وخالية من القشرة.

2. الترطيب:

الهدف الرئيسي من استخدام الزيت على الشعر هو تعزيز الرطوبة، يخلق زيت الشعر الجيد حاجزًا وقائيًا يحبس الرطوبة ويوفر العناصر الغذائية الأساسية ويمنع شعركِ من الجفاف لاحقًا.

3. اللمعان:

زيوت الشعر تساعد على لمعان الخصلات الباهتة التي تأثرت بالجفاف، عند المداومة على استخدام زيت الشعر بطريقة التدليك يلمع شعرك بتألق طبيعي.

4. يقلل الإجهاد:

التدليك بشكل عام هو روتين يتم استخدامه لمحاربة الإجهاد، في حالة استخدام الزيت فإن النتيجة أفضل من حيث التأثير على التوتر والقلق، ليس للشعر فحسب بينما للجسم بشكل عام.

5. النمو:

زيوت الشعر مثل الإكسير السحري لتعزيز نمو الشعر القوي والسريع . إنها تحفز بصيلات الشعر، وتشجع على نمو شعر جديد وتساعدك على الحصول على شعر طويل وكثيف.

كيفية اختيار زيت الشعر المناسب

يتم تصنيف أنواع الشعر إلى مستقيم ومموج ومجعد. يأتي كل نوع مع مجموعته الخاصة من التحديات والمتطلبات. قد يحتاج الشعر الأملس إلى الكثافة واللمعان ، بينما يتطلب الشعر المجعد مزيد من الترطيب.

لتحديد نوع شعرك ، ابدأي بملاحظة النمط الطبيعي لشعرك. إذا كان شعرك يبدو مفرودًا بدون أي انحناءات أو تموجات ملحوظة ، فهذا يعني أن شعرك أملس. إذا رأيت تموجات لطيفة تشكل ، فإن شعرك يقع تحت فئة التموج. من ناحية أخرى ، إذا شكل شعرك تجعيدات أو لفائف ضيقة تشبه الحلزونات ، فإن شعرك يكون مجعدًا.

أنواع زيوت العناية بالشعر

1. زيت جوز الهند

يشار إليه باسم الذهب السائل ، هو البطل الخارق لزيوت الشعر. يحتوي زيت جوز الهند للشعر على خصائص ترطيب عميقة مما يجعله عنصرًا أساسيًا لتنعيم وترطيب الشعر. يخترق جذع الشعر ويقلل من فقدان البروتين ويتركك بشعر أقوى وأكثر لمعانًا.

2. زيت الزيتون

يحتوي على مضادات الأكسدة مباشرة من خيرات البحر الأبيض المتوسط. زيت الزيتون للشعر مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي شعرك من الأضرار البيئية. هو مرطب رائع ، مما يترك شعرك خاليًا من التجعد.

3. زيت الأرغان

مصدره شجرة الأرغان المغربية ، هذا الزيت الخفيف الوزن منقذ للشعر الباهت وغيرالحيوي. غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية ، يضيف زيت الأرغان للشعر لمعانًا دون أن يثقل شعرك.

4. زيت الجوجوبا

هو شمع سائل، زيت الجوجوبا يحاكي زيوت فروة الرأس الطبيعية وهو مغذي لفروة الرأس. يعد خيار مناسب لصاحبات الشعر الدهني لأنه يوازن إنتاج الزيت. هذا هو أفضل زيت للشعر لأنه يحتوي على قوام خفيف، كما أنه خيار ممتاز لمنع الجذور الدهنية أثناء تغذية شعرك.

5. زيت الخروع

زيت الخروع للشعر ، المعروف بلزوجته ، يستخدم لنمو الشعر وكثافته. غني بحمض الريسينوليك ، الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ، مما يدعم بيئة صحية لفروة الرأس لتحقيق أفضل نمو للشعر.