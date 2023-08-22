كيف تهتم المرأة الحامل بنفسها في الشهور الأولى؟

قمتِ بإجراء التحاليل وتبيّن أنكِ حامل في شهركِ الأول، ومعنى ذلك أن أمامكِ ما يقارب تسعة الأشهر من رحلة غريبة وتجربة جديدة؛ خاصة لو كنتِ حاملاً للمرة الأولى..

ولذلك فعليكِ أن تتعرفي على أهم النصائح، التي يجب أن تتبعيها لكي تحافظي على حملك.. وقد التقت «سيدتي وطفلك» وفي حديث خاص بها، بالدكتورة وفاء الحاج يحيى، استشارية النساء والولادة؛ حيث أشارت إلى: كيف تهتم المرأة الحامل بنفسها في الشهور الأولى.. كالآتي:

التعامل مع غثيان الحمل

تواجه معظم النساء الحوامل مشكلة الغثيان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وبعضهن يعانين من الغثيان حتى الشهر الأخير، وتختلف حِدته من امرأة لأخرى.

و لا يوجد أيّ سبب محدد لحدوث غثيان الحمل، ولا يمكن أن يطلَق عليه اسم الغثيان الصباحي؛ فهو يحدث طيلة النهار مع نساء كثيرات.

ويحدث غثيان الحمل، وحسب الدراسات، مع النساء الحوامل لأول مرة بشدة.

ويحدث مع النساء الحوامل بإناث أكثر من النساء الحوامل بذكور، وفي حالة الحمل بتوأمين.

ويبدأ غثيان الحمل مع مرور الشهر الأول ومنتصف الشهر الثاني من الحمل.

ولكن السبب له قد يكون نتيجة لاضطرابات هرمونية تصيب الحامل، بسبب تكوّن جسم جديد داخلها.

لا يوجد علاج تام وشامل لغثيان الحمل يمكن أن يمنع هذه الأعراض المزعجة.

ولكن بعض الوصفات تقلل من الغثيان مثل: تناول المشروبات العشبية كالزنجبيل، وإن كان يُنصح بعدم الإكثار منه.

كذلك يفضَّل أن تتناول الحامل بعض البسكويت المملح “السناكس” قبل أن تنهض من النوم.

ويمكن أن تقوم الحامل بمص الليمون خلال النهار؛ حيث يفيد في تقليل الأعراض.

وتناول الحمص المحمص “القضامة” يقلل من الأعراض خلال النهار.

وهناك بعض الأمور التي تَزيد من غثيان الحمل مثل: التعب النفسي، والأنيميا، والمجهود الجسدي، والتعرض للروائح النفاذة مثل العطور والمنظفات.

وتناول الحلويات والسكاكر وكثرة التوابل في الطعام.

ويمكن أن تلجأ السيدة الحامل للطبيب في حال زيادة شدة الأعراض؛ بحيث تتقيأ كل ما تتناوله، وفي حال حدوث هُزال وإعياء.

وفي حال حدوث نقص شديد في الوزن وزيادة في سرعة دقات القلب.

وعندما يصبح بول الحامل لزجاً ولونه مصفراً داكناً.

وأن تصبح لديها شكوى من الصداع النصفي.

وأن يصبح القيء مدمماً.

كيف أخفف من إرهاق الحمل؟

من متاعب الحمل: أن يحدث مغص الحمل، وهو يستمر بعد حدوث الحمل وحتى منتصف الشهر الثاني من شهور الحمل من دون قلق.

يكون المغص مقلقاً إذا ترافق مع آلام في الظهر؛ حيث قد يكون منذراً بالإجهاض.

يكون المغص من علامات الحمل إذا ترافق مع الغثيان.

ويكون المغص من علامات الحمل مع تأخر الدورة الشهرية المنتظمة.

علاج سريع لفقر الدم للحامل

الحفاظ على المعدلات الحيوية الصحية

فقد تتعرض الحامل في شهور الحمل الأولى لانخفاض معدل ضغط الدم، بسبب عدم حصول الحامل على التغذية الصحية المتوازنة المتكاملة، من ناحية العناصر الغذائية جميعها “البروتينات والدهون والكربوهيدرات، والفيتامينات والأملاح المعدنية”.

وتتعرض لانخفاض ضغط الدم بسبب الوقوف لمدة طويلة على قدميها؛ مما يعرّضها للإجهاد، وبالتالي ينزل الدم في قدميها فينخفض ضغط دمها.

وتتعرض الحامل إلى انخفاض نسبة السكر في دمها، وقد تحتاج لمتابعة مستمرة.

وينخفض ضغط دم الحامل بسبب تعرُّض الحامل للجفاف؛ لعدم الحصول على كمية مناسبة من السوائل يومياً، حسب الحد الأدنى المسموح به “ماء وعصائر طبيعية”.

ومن أعراض انخفاض ضغط دم الحامل: شحوب في البشرة، والشعور بالتعب والإعياء، وزغللة في العينين وعدم وضوح الرؤية، والشعور بالغثيان، وكذلك برودة الجلد.

والشعور بالدوار وزغللة العينين؛ مما يستدعي الحصول على قراءة سريعة لضغط دمها.

التغذية المناسبة للشهور الأولى

ليس من الضروري أن تَزيد الحامل من كمية الطعام الذي تتناوله في شهور الحمل الأولى، وفي نفس الوقت يجب أن تهتم بجودة طعامها وليس الكمية نفسها.

فمن الضوري أن تحصل على جرعة يومية من حمض الفوليك؛ إضافة للأغذية الغنية به؛ لكي تقلل من أعراض الوحم، وتحمي جنينها من التشوهات.

وتجب على الحامل متابعة وزنها؛ حيث من الطبيعي أن يَزيد الوزن بمعدل كيلو جرام واحد كل شهر، وغالباً لا تشهد الشهور الأولى زيادة كبيرة في الوزن أو ملحوظة.

في حال زيادة الوزن غير الطبيعية في شهور الحمل الأولى، تجب مراجعة الطبيب في أقرب وقت.

ويجب على الحامل تناول الطعام قليل الكربوهيدرات، وتركز على البروتين بنوعيه، والفيتامنات المتوفرة بكثرة في الفواكه والخضروات.