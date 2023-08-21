بريطانيا.. السجن مدى الحياة بحق “سفاحة الرُّضع”

أصدر قاض بريطاني، اليوم الاثنين، حكما بالسجن مدى الحياة على ممرضة قتلت 7 أطفال حديثي الولادة كانوا تحت رعايتها، وحاولت قتل 6 آخرين في مستشفى بشمال إنجلترا.

وذكرت وسائل اعلام بريطانية انه “حكم على لوسي ليتبي، التي رفضت المثول أمام المحكمة ومواجهة الآباء المفجوعين، بأقصى عقوبة ممكنة بموجب القانون البريطاني، الذي لا يسمح بعقوبة الإعدام”.

وقال القاضي جيمس جوس، إن “عدد عمليات القتل ومحاولات القتل وطبيعة الجرائم التي قامت بها الممرضة، توفر “الظروف الاستثنائية” المطلوبة لفرض ما يسمى “نظام مدى الحياة”، الذي يعتبر نادرا للغاية في المملكة المتحدة”.

وأضاف جوس: “كان هناك حقد يقترب من السادية في أفعالك. خلال هذه المحاكمة أنكرت ببرود أي مسؤولية عن أخطائك. ليس لديك أي ندم”.

وبعد 22 يوما من المداولات، أدانت هيئة محلفين في محكمة التاج في مانشستر ليتبي، 33 عاما، بقتل الأطفال على مدى عام كامل، مما جعلها تتغذى على نقاط ضعف الأطفال حديثي الولادة المرضى وآبائهم القلقين.

وتوفي الضحايا في وحدة حديثي الولادة بمستشفى كونتيسة تشيستر في شمال غرب إنجلترا، بين حزيران 2015 وحزيران 2016.