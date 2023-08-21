حقيقة دخول هيفاء وهبي القفص الذهبي للمرة الثالثة (صور)

اثار موضوع زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الثالث من رجل أعمال مصري ضجة كبيرة وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فما حقيقة الخبر؟

في التفاصيل، نشرت صفحة متخصصة بأخبار المشاهير خبر مفاده دخول هيفاء وهبي القفص الذهبي منذ فترة قصيرة من رجل أعمال مصري من بور سعيد واسمه “م. ج. ر”. وأشارت الصفحة إلى أنه يقدرها لأقصى الحدود ويعيشان حياة زوجية سعيدة.



وكتبت الصفحة رداً على أحد المتابعين: “هيفاء وهبي متزوجة من فترة وبعد ما أعلنت الخبر، وزوجها رجال ما في منو وبحبها كتير وبقدّر هيفاء لأقصى الحدود. والله يوفقها يا رب ويهنيها ويبعد عنها ولاد الحرام”.

وأضافت الصفحة: “زوج هيفا أسمو محمد جمال رشاد من بور سعيد وعنده معرض سيارات كبير ومتزوجين تقريباً من 3 سنين”.

وتفاعل الجمهور مع الخبر حيث أثار جدلاً واسعاً بعد أن انقسمت الآراء بين مصدق للخبر ومن اعتبره شائعة وليس صحيحاً ولو كان صحيح لخرجت هيفاء وهبي وأعلنت الخبر بنفسها.



ورغم مرور الساعات، لا تزال هيفاء وهبي تلتزم الصمت حول خبر زواجها، إذ لم تؤكده ولم تنفه حتى الآن. وفي الاطلاع على حسابها الرسمي في تطبيق انستغرام نشرت هيفاء صوراً وفيديوهات من حفلها الأخير في الساحل الشمالي في مصر الذي تكلل بالنجاح، وكذلك صور لإجازتها الصيفية التي قضتها في مصر مع أصدقاءٍ لها عبّرت عن امتنانها لهم معلّقة: “صيف سأتذكره دائماً، مع أشخاصٍ لن أنساهم أبداً”! فهل كانت تقصد “زوجها” المزعوم؟

https://www.instagram.com/haifawehbe/?utm_source=ig_embed&ig_rid=1ae0c875-2093-450b-a59c-cb4fecd9436d