سعرها قد يصل لـ90 ألف دولار.. كنزة للأميرة ديانا تطرح بمزاد

أعلنت دار “سوذبيز”، يوم أمس السبت، عن طرح كنزة الصوف الحمراء الشهيرة المطبعة بمجموعة من الخراف البيضاء للأميرة ديانا، في مزاد علني في نهاية أغسطس الجاري، والتي إرتدتها الأميرة ديانا عام 1981 بعد وقت قصير من خطوبتها من الأمير تشارلز.

وستكون هذه الكنزة من بين قطع عدة تعرض في مزاد يتمحور على مشاهير الموضة تقيمه دار مزادات “سوذبيز” في نيويورك عبر الإنترنت بين 31 أغسطس و14 سبتمبر.

وخمن سعر الكنزة الصوفية التي أطلقت عليها تسمية “الخروف الأسود” بما بين 52.300 و91.600 دولار.

وهذه القطعة من تصميم سالي موير وجوانا أوزبورن اللتين كانتا أسستا قبل ثلاث سنوات منذ ذلك علامتهما التجارية “وورم أند ووندرفول” Warm and Wonderful.

وبعد بضعة أسابيع من نشر صور لديانا مرتدية هذه الكنزة، تلقت موير وأوزبورن كتابا من قصر باكنغهام يعلمهما بأن أميرة ويلز المستقبلية ألحقت ضررا بالقطعة، وإستفسرت الرسالة الملكية من المصممتين عما إذا كانتا تستطيعان تصليحها أو تأمين بديل منها.

وبالفعل، أنجزت صاحبتا “وورم أند ووندرفول” نسخة جديدة من الكنزة، فتسلمتا رسالة شكر من السكرتير الخاص للأميرة المستقبلية.

وفي العام 1983 إرتدت ديانا التي كانت أصبحت أميرة ويلز هذه الكنزة مجددا مع جينز أبيض أنيق.

وبعد نحو 40 عاما، أقترح مدير علامة “روينغ بليزرز” Rowing Blazers جاك كارلسون على المصممتين الأساسيتين إقامة شراكة معهما وطلب الاستحصال على براءة إختراع لتصميم الكنزة الشهيرة تتيح له إنتاجها ضمن ماركته.

ولاحظت “سوذبيز” أن إقبال المستهلكين عليها كان كبيرا، ورأت فيه تجسيدا لدوام ذوق ديانا وتأثيرها على الثقافة الشعبية.

أما الكنزة الأولى التالفة التي إرتدتها ديانا، فعثرت عليها جوانا أوزبورن في مارس 2023 في صندوق بمخزنها.

وأوضحت “سوذبيز” أن “تدقيقا معمقا في حال الكنزة والأضرار التي لحقت بكمها ومقارنات مع صور من عام 1981” أتاحت التأكد من أنها الكنزة الأصلية “التي إرتدتها الأميرة ديانا قبل أكثر من 40 عاما”.