طريقة تحضير برياني الدجاج العراقي

يعد طبق البرياني من الأطباق الشهية والمعروفة بالوطن العربي، ويعد العراق من أشهر الدول التي تقوم في تحضير البرياني.

نقدم لكم المقادير وطريقة تحضيره كطبق رئيسي وتقديمه في الولائم والعزائم؟

المقادير

– الدجاجة: 1 حبة (مقطعة)

– أرز بسمتي: كوبان

– شعيرية: ربع كوب (محمصة)

– الجزر: كوب (وبازيلاء مجمدة)

– البطاطا: 3 حبات (متوسطة مقطعة مكعبات)

– البصل: 1 حبة (مفروم ناعم)

– زبيب: ربع كوب (ولوز مقلي)

– بهارات برياني: ملعقة كبيرة

– ليمون اسود” نومي بصرة”: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

– الكركم: نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. نسلق الدجاج بالطريقة المعتادة ونصفيه ثم يقلى ليتحمر.

2. نسلق البطاطا والجزر والبازيلاء ونصفيها ثم تقلى.

3. نضع على الزبيب واللوز المقلي رشة ملح وبهار البرياني.

4. نضيف إلى المرقة الكركم وبهار البرياني ليمون اسود” نومي بصرة”: المطحون والشعيرية المحمصة ثم نسكب الأرز لسلقه بالمرقة.

5. عند التقديم نصيف على الأرز الخضار والدجاج ونزين وجهه باللوز والزبيب.