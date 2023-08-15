أضرار اليوم المفتوح في الريجيم.. إليك رأي اختصاصية تغذية



إن اتباع نظام غذائي للتخلص من الوزن الزائد، يعني التوقف عن تناول الكثير من الأطعمة المفضلة؛ خاصة الغنية بالدهون أو السكريات، إلا أنه يوجد ما يُعرف بـ”اليوم المفتوح” في الريجيم؛ حيث يُفرط كثيرون من متبعي الدايت، في تناول الأطعمة الممنوعة..

لكن، هل يفسد هذا اليوم المفتوح الريجيم أم يساعد على زيادة معدلات الحرق؟ بماذا تجيب اختصاصية التغذية رولا كمال، حول هذا السؤال؟.. تابعي التفاصيل في الموضوع الآتي:

ما هو اليوم المفتوح في الريجيم؟

لا يوجد في النظام الغذائي أو الريجيم يومٌ مفتوح، لكن هي وجبة واحدة فقط “فري” وليس يوماً كاملاً؛ لأن تناول هذه الوجبة يساعد على تنشيط هرمونات معينة في الجسم، بالتالي تُحسّن حرق الدهون؛ لذلك تكون ضرورية في الفترة التي يعاني فيها البعض من ثبات الوزن، رغم الالتزام بنفس النظام الغذائي الذي ساعد على خسارته في البداية.

ولكي تساعد الوجبة “الفري” على حرق الدهون، ولا تأتي بنتيجة عكسية تؤدي لزيادة الوزن أو تحول دون الالتزام بالريجيم في الأيام المقبلة، من المهم جداً مراعاة بعض الشروط واتباع عدد من النصائح، نوضحها فيما يلي:

1- يجب أن تكون الوجبة “الفري” في الإفطار أو الغداء، ليس في العشاء أو آخر اليوم؛ لأنَّ معدلات الحرق تقلّ ليلاً؛ فضلاً على أن النوم بعد تناولها، يساعد على تخزين الدهون في الجسم.

2- في حال تمّ تناول الوجبة في الإفطار، يفضَّل أن يتم تناولها بعد ساعة من الاستيقاظ، أما إذا كانت في الغداء، يفضَّل ألا تتأخر بعد الساعة الخامسة مساءً.

3- الوجبة “الفري” غالباً ما تكون غنية بالدهون أو السكريات أو النشويات؛ لذلك يجب الاكتفاء بتناول نصف الكمية فقط، كأن نتناول قطعتين من البيتزا فقط مثلاً، أو نتناول ساندويش شاورما صغير الحجم؛ بدلاً من الكبير أو نصف الكبير فقط، وهكذا..

4- من الأفضل ألّا تتضمّن الوجبة “الفري” أطعمة دسمة وحلويات في الوقت نفسه؛ فإما نتناول الأطعمة الدسمة أو الحلويات.

5- في حال الرغبة في تناول أطعمة دسمة أو نشويات وحلويات أيضاً، يجب ألا يفصل بينهما أكثر من نصف ساعة؛ لتكون بمثابة وجبة واحدة وليس وجبتين.

6- لا يجب أن يتم تناول الوجبة في أثناء الشعور بالجوع؛ حتى لا يتم الإسراف في الطعام؛ فمثلا إذا كنتِ ستتناولينها في الغداء؛ فاحرصي على تناول وجبة الإفطار والسناك قبلها.

7- تناولي كوبين من الماء قبل الوجبة بربع ساعة؛ لأنه يعطي إحساساً بالشبع، بالتالي لن تتناولي الكثير من الطعام.

8- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية؛ خاصة في نفس اليوم الذي تتناولين فيه الوجبة “الفري”، أو اليوم الذي يليه مباشرة؛ لأنها تساعد على الحرق وتَزيد الكتلة العضلية، مع مضاعفة المدة؛ فمثلاً تمكن ممارسة رياضة المشي لمدة ساعة كاملة بدلاً من نصف ساعة فقط.

كيف يزيد الوزن بعد الوجبة “الفري”؟

– تعاني الكثيرات من أزمة زيادة الوزن وخاصة بعد الوجبة ” الفري “، وكثير من النساء تقع في خطأ فادح، وهو قياس الوزن بعد تناول وجبة مليئة بالكربوهيدرات، وأثبتت الدراسات أن الجسم يزيد من 3 إلى 4 كيلوجرامات بعد الوجبة.

– إن زيادة الوزن بشكل كبير بعد تناول وجبات اليوم “الفري”، يُعتبر وزناً وهمياً وليس واقعياً، وأن هذا الوزن الجديد لا يكون وزن دهون؛ بل هو عبارة عن وزن الماء في الجسم؛ لأنه عادةً ما تتكوّن الوجبة “الفري” من الكربوهيدرات والسكريات، وكل جرام من الكربوهيدرات يحتاج إلى 3 جزيئات من الماء حتى يتم هضمه بشكل صحيح وإخراجه بالشكل المطلوب، ولذلك يجب على مَن يتبع الدايت، إعطاء الفرصة لجسمه بين تناول الوجبة “الفري” وبين الميزان خلال من 3 إلى 4 أيام؛ حتى يتخلص الجسم من السوائل الموجودة بداخله.

– بعد الالتزام لمدة كبيرة بنظام غذائي معين، وإحداث عجز في السعرات بشكل كبير، يبدأ الجسم في البحث عن مصدر طاقة؛ فيبدأ في إفراغ مخازن الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة التي يحتاجها، وبعد مرور فترة، تصبح مخازن الدهون فارغة تماماً، ولكن بمجرد الحصول على “يوم فري” وتناول الكثير من الكربوهيدرات، يبدأ الجسم في إعادة ملء مخازن الطاقة للجسم من جديد؛ لكي يستخدمها فيما بعد كمصدر للطاقة، ولذلك إذا وزنت نفسك بعد “اليوم الفري”، ستلاحظين أن هناك زيادة في الوزن بشكل كبير، ولذلك قيسي وزنك بعد ذلك بـ 3 أو 4 أيام على الأقل.