هكذا أصبحت الطفلة هدية في مسلسل باب الحارة بعد 17 عاماً (صور)

خطفت الفنانة السورية ماسة الجمال الأنظار التي عرفها الجمهور بسبب أدورها في مرحلة الطفولة وتألقها في مسلسل باب الحارة.

وشاركت ماسة صوراً لها في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بعد أن أصبحت شابة وتغيرت ملامحها وكتبت عليها “عيد ميلادي الـ 25”

ولفت أنظار الجمهور ملامح الطفلة التي أصبحت شابة جميلة بشعرها الأسود المجعد وابتسامتها التي خطفت بها القلوب، وانهالت التعليقات على الصور تشيد بجمالها.

لعبت جمال، دور الطفلة هدية ابنة بوران وسعيد وحفيدة أبو عصام وسعاد، وواصلت المشاركة في سلسلة باب الحارة حتى الجزء السابع منها.

وماسة الجمال من مواليد عام 1998 وبدأت التمثيل في سن صغير في مسلسل ليالي الصالحية وتوالت أعمالها من بعدها، لكنها اشتهرت في مسلسل باب الحارة خاصة بسبب حركاتها العفوية وشهرة المسلسل الكبيرة الذي استمر13 جزء.