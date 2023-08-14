تجربة امرأة تجاوزت هجوما مروعا: رؤى غريبة وظواهر خارقة تقدم الدعم النفسي

تعرضت “إيليش بو”، معلمة في مدرسة إبتدائية في كولورادو، لهجوم طعن مروع من قبل صديقها السابق جوناثان كروسلي في عام 2020. بعد الهجوم، زعمت بو أنها رأت أشباحا أو ظواهر غير عادية.

قامت إيليش بو بالكشف عن هذه التجارب الخارقة في بودكاست بعنوان “Otherworld”، حيث وصفت رؤيتها لأشباح أشخاص متوفيين من حياتها، بما في ذلك جدتها وصديقتها المتوفاة، وزعمت أن هؤلاء الأشباح قد أعطوها دعما نفسيا خلال تلك اللحظات الصعبة.

قبل الهجوم، كانت إيليش تعيش علاقة صداقة مع “جوناثان كروسلي”، ولكنها رفضت جهوده للعودة إليها بعد انفصالهما، بعد رفضها، بدأ كروسلي في التحرش بها ومتابعتها، وفي لحظة معينة، هاجمها كروسلي في منزلها وطعنها 16 مرة، مما تسبب في جروح خطيرة.

أثناء هذا الهجوم، قامت بو بالتصدي لهجوم كروسلي، وتمكنت في النهاية من النجاة، لكنها تعرضت لإصابات جسدية ونفسية خطيرة جراء هذه التجربة المروعة.

بعد الهجوم، وأثناء تعافيها، زعمت إيليش بو أنها شهدت ظواهر خارقة للطبيعة، مثل رؤية أشباح وأرواح أشخاص متوفيين من حياتها، وقالت، أن هذه الظواهر ساعدتها على التغلب على صدمة الهجوم وتقديم الدعم النفسي الذي احتاجته.

بعد الهجوم، خضعت إيليش بو لعشر عمليات جراحية مختلفة، وقد تبرع المهنئون بأكثر من 66000 دولار لتغطية فواتيرها الطبية.

وتقول بو إنها شاهدت “شخصيات غامضة” عدة مرات أثناء فترة شفائها، وقد تكون هذه الظواهر قد ظهرت لها بين 50 و 100 مرة، مشيرة إلى، أن هذه الشخصيات الغامضة لم تقترب منها بغض النظر عن الوقت، وعندما تحاول الاقتراب منها أو التفاعل معها، تختفي تلك الظواهر على الفور.

تفسر بو، هذه الظواهر بأنها ربما كانت على وشك العبور من الحياة إلى الموت، وبالتالي ربما تكون هذه الشخصيات الغامضة هي أرواح أشخاص يمرون بمرحلة الانتقال بين العالمين، وقد تمكنت بو من رؤيتهم نظرا لقربها من حافة الحياة والموت.

يذكر أنه بعد الهجوم، مات كروسلي برمي نفسه على بعد 150 قدما من حافة منحدر.