بسبب خلع الملابس الداخلية وتصويرهن عاريات.. “ملكة جمال الكون” تقطع علاقاتها بإندونيسيا

أعلنت منظمة مسابقة “ملكة جمال الكون” قطع علاقاتها مع فرعها بإندونيسيا وإلغاء مسابقة قادمة في ماليزيا بعد شكوى لمتسابقات يتهمن فيها المنظمين المحليين بالتحرش الجنسي وتصويرهن عاريات.

وأعلن بيان المنظمة ومقرها نيويورك، مساء يوم السبت، قرار قطع العلاقات مع مؤسسة “بي تي كابيلا سواستيكا كاريا” ومديرها بوبي كابيلا، بعد تقدم 6 متسابقات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا مؤخرا بشكاوى إلى الشرطة، يتهمن المنظمين بمطالبتهن بخلع ملابسهن الداخلية من أجل “فحص بدني” بحثا عن الندوب أو السيلوليت، وكان ذلك في غرفة يتواجد بها حوالي 20 شخصا، من بينهم رجال. وقالت 5 من المتسابقات إن اللجنة التقطت لهن صور وهنّ عاريات الصدر.

وقالت منظمة ملكة جمال الكون على موقع “X” (تويتر سابقا): “في ضوء ما علمناه بشأن ما شهدته مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا، أصبح من الواضح أن هذه المؤسسة لم تلتزم بمعايير وأخلاقيات علامتنا التجارية”.

الجدير بالذكر أن مؤسسة “بي تي كابيلا سواستيكا كاريا” هي شركة تجميل إندونيسية حصلت على ترخيص إقامة ملكة جمال الكون في إندونيسيا في مارس من ياياسان بوتري إندونيسيا، وهي مؤسسة إندونيسية حصلت على الترخيص لمدة 30 عاما.

من جهتها، نفت مؤسسة الشركة، بوبي كابيلا، مشاركتها في الفحص الجسدي أثناء المسابقة وقالت إنها ضد أي نوع من “العنف والتحرش الجنسي”.