أطعمة غنية بفيتامين D.. تعرفي عليها

يساعد فيتامين (د) في الحفاظ على قوة عظامك وأسنانك، مع الحفاظ أيضا على عضلات صحية. وكشف خبراء عن أنه يمكنك زيادة فيتامين (د) في الجسم عن طريق تناول أطعمة معينة.

اكتشفي في الآتي العناصر الغذائية الأكثر غنى بالفيتامين دي D:

– سمك السردين بالزيت

الرفيق المثالي لرحلاتنا، السردين بالزيت يعتبر مصدراً مثيراً للاهتمام للفيتامين دي D ويبلغ مستوى الفيتامين دي D في السردين بالزيت: كل 100 غرام تحتوي على 10.8 وحدة دولية.

– سمك السلمون

ميزته أنه يمكن استهلاكه نيئاً أو مطبوخاً، ومدخناً. ويختلف مستوى الفيتامين دي D حسب طريقة تحضيره وطهيه، ولكن طبخه على البخار يعطي أفضل ميزاته. يبلغ مستوى الفيتامين ديD في سمك السلمون المطهو على البخار: كل 100 غرام تحتوي على 8.7 وحدة دولية.

ويبلغ مستوى الفيتامين دي في سمك السلمون النيئ: كل 100 غرام تحتوي على 4.69 وحدة دولية. أما مستوى هذا الفيتامين في السلمون المدخن: كل 100 غرام تحتوي على 2.97 وحدة دولية.

– كبد العجل

كبد العجل مصدر مثير للاهتمام للفيتامين دي D. ولا يعشق الأطفال هذا الكبد كثيراً، رغم أنه يحتوي على العديد من الفوائد: يحتوي كذلك على الحديد والبروتينات. يبلغ مستوى الفيتامين دي D في الكبد المطبوخ: كل 100 غرام تحتوي على 2.52 وحدة دولية.

– الفطر

الفطر هو الوحيد بين الخضراوات الذي يعتبر مصدراً للفيتامين دي D. وكل 100 غرام من الفطر تحتوي على 5 وحدات دولية من الفيتامين دي D. وهذه الكمية من الفيتامين من بين 5 أسباب جيدة لأكل الفطر.

– الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم، وحليف يمكن الاعتماد عليه لمحاربة التعب والكآبة، وثبت أنها مصدر جيد للفيتامين دي D. ومن الواضح أنها لا تنافس الأسماك في محتواها من هذا الفيتامين، ولكن لا يجب إغفال هذا المصدر. يبلغ مستوى الفيتامين دي في الشوكولاتة الداكنة المصنوعة من نسبة 40 في المائة من الكاكاو على الأقل: كل 100 غرام تحتوي على حوالي 5 وحدات دولية.

– البيض

سواء كان البيض نيئاً، مسلوقاً أم مخفوقاً، فإنه مصدر مثير للاهتمام للفيتامين دي D. يبلغ مستوى الفيتامين ديD في صفار البيض المطبوخ: كل 100 غرام تحتوي على 2.11 وحدة دولية. ويبلغ مستواه في البيض المسلوق: كل 100 غرام تحتوي على 2 وحدة دولية. أما مستوى الفيتامين في البيض المخفوق: كل 100 غرام تحتوي على 1.72 وحدة دولية.

– الحليب

الحليب وجميع أنواع الأجبان والألبان فهي غنية بفيتامين D وتمتصها العظام بكل سهولة.

– يذكر أن أفضل طريقة للحصول على فيتامين D تكمن بالتعرض لأشعة الشمس، لأنها تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وما تبقى من الفيتامينات الضرورية.