ماسكات الترطيب العميق للشعر التالف من الحرارة والعلاجات.. تفيدك هذا الشهر

مع طرق التصفيف الحرارية المستمرة وكذلك علاجات الفرد الكيميائية والصبغات، يتعرض الشعر للجفاف الشديد ومن ثم التلف والتقصف. في هذه الحالة لن يعود شعركِ إلى طبيعته إلا بروتين يغذي الشعر من الداخل ويصل إلى المسام و البصيلات ويعوض جميع العناصر المفقودة.

الترطيب العميق يمكن أن يتحقق حال استخدام مكونات خفيفة قادرة على التوغل وإصلاح التلف من الداخل مثل الزيوت مع الفواكه أو الألبان. لكن قبل الحديث عن أفضل الخلطات عليكِ التأكد من المداومة على تطبيق الماسكات لفترة متصلة، بمعدل مرتين أسبوعيًا.

لا مانع من مزج أكثر من خلطة، مثلًا يبدأ الأسبوع بماسك جوز الهند وينتهي بتطبيق مزيج الزبادي وزيت الزيتون. كذلك يؤكد المتخصصون على أهمية اتباع الخطوات الصحيحة للماسك، مثل غسل الشعر أولًا ثم يطبق الماسك على الشعر بالكامل، مع استخدام منشفة ساخنة تتصاعد منها الأدخنة لتفتح مسام سطح الشعر ليصبح على استعداد لامتصاص المكونات الطبيعية.

خلطات الترطيب العميق للشعر التالف والمتقصف:

1- الصبار و البلسم

أبسط طريقة لترطيب الشعر هي إضافة مرطبات طبيعية على الشامبو والبلسم الخاليين من المركبات الكيميائية مثل السيلكون والسلفات. الصبار مثلًا مرطب طبيعي يسهل امتصاصه داخل الخصلات.

طريقة الاستخدام:

استخدمي حوالي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطازج أو المتوفر في متجر موثوق. تأكدي أنه طبيعي ودون أي إضافات. استخدمي البلسم على النحو التقليدي لكن عليكِ تركه على شعركِ مدة أطول من البلسم العادي لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

بمجرد تطبيقه ، مشطي شعرك باستخدام مشط واسع الأسنان لتوزيع المنتج بسهولة أكبر والتخلص من أي عقد وتشابكات تصاحب الشعر الجاف والتالف عادةً.

2. الزبادي وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام:

امزجي الزبادي وزيت الزيتون معًا، ثم قومي بتقسيم شعركِ وتوزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف. يًترك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعركِ جيدُا بالشامبو و البلسم.

الزبادي هو مصدر لحمض اللاكتيك الذي يساعد في تغذية وترطيب الشعر الجاف. كما أن الزبادي يساعد على علاج القشرة وينظف فروة الرأس. أما زيت الزيتون فهو من أفضل الزيوت الطبيعية المغذية للشعر

3. البيض والليمون

البيض مصدر للبروتين، وهو العنصر الأساسي المكون منه الشعر، لذلك تطبيقه على الشعر يعد وسيلة فعالة لترميمه. البيض غني بالفيتامينات أ و د و ه ، إلى جانب الأحماض الدهنية الأساسية الأخرى بالإضافة إلى البروتينات، كذلك الليمون الذي ينقي فروة الرأس ويمنحكِ اللمعان.

طريقة الاستخدام:

تُكسر بيضة ويُفصل البياض عن الصفار.استخدمي البياض فقط دون الصفار. أضفِ عصير نصف ليمونة إلى هذا الخليط واخلطي المكونات معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

بللي شعرك قليلاً ، اعصري الماء الزائد وضعي الماسك على شعركِ وفروة رأسك. غطي رأسك بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة 30 دقيقة. اشطفيه بالشامبو والماء البارد.