عرق النسا: إليك طرق الوقاية من الإصابة به وتجنّب الألم

عرق النسا مشكلة مؤلمة للغاية وتؤثر على الأطراف السفلية الموجودة على مسار العصب الوركي، لكنها حميدة. غالبًا ما يرتبط عرق النسا بآلام أسفل الظهر، ويأتي من انزلاق غضروفي أو هشاشة العظام أو الصدمة.

ولكن هل يمكن الوقاية من الإصابة بعرق النسا؟.. طبيب يجيب بالتفصيل في الآتي:

عادة، هيكلنا العظمي منظَّم بشكل مثالي. تتراكم فقراتنا فوق بعضها البعض، كل واحد منها مفصول بقرص بين الفقرات. لكن يحدث أن يخرج القرص من مكانه المعتاد ويضغط على العصب الوركي. الأخير هو الأكبر والأطول في جسم الإنسان: يبدأ من أسفل الظهر (الفقرات القطنية)، ثم يذهب باتجاه الأرداف والفخذين والركبتين والساقين والقدمين (على مستوى إصبع القدم الصغير أو الكبير). يمكن أن تبدأ الآلام من كل هذا الطريق. يمكن أن تكون إما حركية (ضعف عضلي) أو حسية (نوع خدر). وتحدث عند الراحة أو عند المجهود.

آلام الظهر شائعة جداً

الإجهاد، وقلة النشاط البدني، والعمل عن بعد.. تسبب مشاكل في أسفل الظهر. يقول الدكتور تشارلي كوهين اختصاصي أمراض الروماتيزم في باريس: “بادئ ذي بدء، عليك أن تعرفي أنه لا يمكنك التصرف إلا في اتجاه أصل المشكلة. وأثناء الأزمة، يصعب علاج المشكلة، خصوصاً إذا كان الألم شديدًا. سيكون عليك الإنتظار إلى حين تراجع حدّة الألم، بعد تناول الأدوية المسكنة ومرخيات العضلات وبالتالي الأعصاب أو حتى الكورتيزون، التي يصفها الطبيب، للحصول على علاج أصل المشكلة بعد التشخيص، الذي قد يحتاج إلى التصوير بالرنين المغناطيسي”. يمكنك أيضاً تطبيق كمادات ساخنة محددة لتقليل الألم، أثناء النوبة.

عادات جيدة يمكن تبنيها لتجنّب عرق النسا

ولتجنّب الوصول إلى مشكلة حقيقية، يمكنك تبني عدد من العادات الجيدة: “بشكل يومي، يجب تجنّب الحركات المفاجئة، وعدم الميل إلى الأمام فجأة. إذا كنت ترغبين في التقاط شيء ما من على الأرض، فيجب الاستمالة إلى الأمام برفق، مع ثني الركبتين. إذا كنت تجلسين كثيراً أمام الكمبيوتر، فحاولي أخذ قسط من الراحة كل ساعة، وقومي بممارسة التمدد، وامشي قليلاً، وتنفسي.

وعند النوم، نامي مستلقية على جانبك الأيسر مع ثني ركبتيك، أو على ظهرك إذا استطعت. ولا تنامي إطلاقاً على بطنك، لأنه يبرز القوس القطني وهو مضر للغاية للرقبة” يوصي الاختصاصي.

ومن خلال تطبيق هذه التعليمات، تكون المخاطر محدودة. لكن هذا ليس كل شيء، إذ يجب أن نولي اهتماماً بالوزن، حيث تلعب زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 25) دورًا كبيرًا في آلام أسفل الظهر بشكل عام.

أخيراً، يجب حظر نمط الحياة المستقرة، لأن النشاط البدني ضروري في هذا النوع من الأزمات. “عليك تقوية ظهرك، والإحماء بشكل جيد وممارسة التمارين اليومية تحت إشراف متخصص. مع التركيز على تمارين تقوية عضلات المعدة، لأنها تساهم في جعل الظهر صلباً جداً”، يؤكد الطبيب.