لتوحيد لون البشرة.. تعرفي على 7 وصفات طبيعية

البقع وتصبغات البشرة من أصعب المشاكل التي تواجه المرأة يوميًا، وتدفعها إلى حلول مؤقتة، مثل: استخدام خافي العيوب، وكريم الأساس، للحصول على بشرة موحدة، لكن هناك حل بسيط موجود في مطبخك.

ويمكن لهذه العلاجات الطبيعية إزالة الشوائب وخلايا الجلد الميتة من بشرتك وعلامات الأضرار البيئية، ما يحسن نضارة البشرة وتألقها.

علاجات منزلية للبشرة غير الموحدة اللون:

1. الحليب وصودا الخبز:

المكونات:

– ملعقتان صغيرتان من حليب.

– ملعقة صغيرة من الدقيق.

– ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

طريقة التحضير:

– اخلطي جميع المكونات في وعاء، وضعيها على وجهكِ.

– اتركيها تجف على بشرتكِ.

– اغسلي وجهكِ بالماء البارد.

2. مقشر الليمون والسكر وزيت جوز الهند:

المكونات:

– ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

– ملعقة كبيرة من حبيبات السكر.

½- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

– اخلطي جميع المكونات في وعاء.

– ضعي القناع على وجهك وافركيه بلطف، وتجنبي المنطقة المحيطة بعينيكِ

– اغسليه بالماء الفاتر، وجففي بشرتك بالمنشفة.

3.الكركم والزبادي وعصير الليمون:

المكونات:

– ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي.

– ملعقة صغيرة من الكركم.

· ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

– اخلطي جميع المكونات في وعاء نظيف.

– ضعي المكونات على بشرتكِ، ودلكي لمدة دقيقتين بحركة دائرية.

– اتركيه يجف، ثم اغسليه بالماء البارد.

4. قناع الوجه بودرة الحليب:

المكونات:

– ملعقتان صغيرتان من مسحوق الحليب.

– ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

طريقة التحضير:

– امزجي المكونين، وضعي طبقة رقيقة من الخليط على وجهكِ.

– اتركيه يجف، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

5. الطماطم وعصير الليمون والعسل:

المكونات:

– ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

– 2_3 قطرات من عصير الليمون.

– ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

– امزجي عصير الطماطم مع عصير الليمون والعسل.

– ضعيه بالتساوي على بشرتكِ.

– اتركيه لمدة 15 دقيقة.

– اغسليه بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد.

6. البابايا الخام وغسول الوجه بالحليب:

المكونات:

– نصف كوب من البابايا الخام (مكعبات).

– ملعقتان كبيرتان من الحليب الخام.

طريقة التحضير:

– امزجي البابايا الخام في عجينة ناعمة، وأضيفي ملعقة كبيرة من الماء، إذا لزم الأمر.

– أضيفي الحليب، واصنعي عجينة سميكة.

– وزعي العجينة على جميع أنحاء بشرتكِ ورقبتكِ.

– انتظري لمدة 15-20 دقيقة، واتركيها تجف.

– اغسلي بشرتكِ بالماء البارد.

7. قناع الليمون والعسل وجوزة الطيب والقرفة:

المكونات:

· ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

· ½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

· ½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

· ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

– اخلطي جميع المكونات في وعاء.

– دلكي وجهكِ واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

– أزيلي القناع عن طريق التدليك بأصابعكِ بحركة دائرية.