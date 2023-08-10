5 طرق فعالة ومجربة لعلاج انسداد قنوات الحليب أثناء الرضاعة

يحدث انسداد قنوات الحليب عندما لا يتدفق حليب الثدي عبر ثدييك إلى حلمة الثدي بسبب انسداد القناة التي تنقل الحليب أو انسدادها؛ مما قد يسبب للأم المرضعة الشعور بوجود كتلة صلبة ومؤلمة في الثدي،

ومع ذلك قد لا يدعو الأمر للفزع والقلق. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن بعض هذه الحالات قد يتطور فيها الورم إلى أمر أكثر خطورة مثل التهاب أنسجة الثدي، لذلك وفقاً لموقع webmd من المهم معرفة علامات انسداد قنوات الحليب وكيفية علاجها في المنزل، ومتى يجب زيارة الطبيب.

أسباب انسداد قنوات الحليب أثناء الرضاعة

يعد السبب الرئيسي لانسداد قناة الحليب هو التهاب الأنسجة والأوعية الدموية المحيطة بقنوات الحليب، والتي يمكن أن تحدث لعدة أسباب:

تخطي فترات الرضاعة أو قيام الطفل برضاعة كميات أقل مما ينبغي.

غالباً ما ترتدي الأمهات المرضعات حمالة صدر ضيقة جداً مما يتسبب في تلف أو ضغط قناة الحليب وحبس الحليب داخل القناة.

يمكن أن يسبب الفطام المفاجئ تراكم الحليب في الثدي، مما يزيد من فرص انسداد قنوات الحليب.

يمكن أن تسبب الإصابة بنزلة برد أو الإجهاد انسداد القنوات أيضاً.

التغييرات في جدول التغذية، فإذا كنت ترضعين الطفل خمس مرات في اليوم ثم خفضتِهِ فجأة إلى مرتين فقط في اليوم كما يمكن للفجوة أكثر من اللازم بين جلستين من الرضاعة الطبيعية؛ أن تزيد من خطر قنوات الحليب المسدودة.

يعاني طفلك من مشاكل في الرضاعة لأنه غير قادر على الإمساك بالثدي بشكل صحيح أو لا يرضع بالقدر المطلوب.

استخدام مضخة الثدي التي لا تمارس ضغطاً كافياً على الثدي أو تمارس ضغطاً شديداً.

أعراض انسداد قنوات الحليب أثناء الرضاعة

تعد واحدة من أكبر علامات انسداد قناة الحليب هي وجود كتلة صلبة على الثدي مؤلمة عند لمسها خاصة بعد فترة وجيزة من الرضاعة الطبيعية للطفل، كما تصبح المنطقة المحيطة بقناة الحليب صلبة ومتورمة. ومع ذلك في بعض الحالات، قد تكون قناة الحليب المسدودة مؤلمة دون الشعور بوجود كتلة أو انتفاخ. يمكن أن تشمل الأعراض أيضاً الشعور بالألم قبل الرضاعة وتقليل الألم بعد الرضاعة.

طرق لعلاج انسداد قنوات الحليب أثناء الرضاعة

هناك بعض الطرق الفعالة للتعامل مع هذه المشكلة وفتح القناة المسدودة لتدفق سلس للحليب. بعض الطرق الأكثر شيوعاً التي يصفها الأطباء هي:

1. البدء برضاعة الطفل من الثدي المصاب

تعد هذه عملية مؤلمة لكنها سهلة وفعالة للغاية. في المرة القادمة التي ترضعين فيها طفلك، قومي بذلك من الثدي المصاب بانسداد قنوات الحليب. يرضع الطفل بكامل قوته عندما يكون جائعاً، مما قد يساعد في فتح قنوات حليب الثدي.

2. ضخ الحليب الزائد

في بعض الأحيان، قد لا يرغب الطفل الجائع في الرضاعة من الثدي المصاب، ويتأخر إفراز الحليب قليلاً. في هذه الحالة، لذا سيتعين عليك استخدام جهاز شفط حليب الثدي لاستخراج الحليب الزائد وفتح القناة المسدودة لمنع احتقان والتهاب الثدي أو الإصابة بانسداد قناة الحليب.

3. تغيير طريقة رضاعة الطفل

في بعض الأحيان، تؤدي الطريقة التي تحملين بها الطفل أثناء الرضاعة إلى انسداد قنوات الحليب؛ لذا حاولي تغيير طريقة إرضاع الطفل لعدة أيام، حتى تجدي الطريقة المثالية التي تساعد على شفط الحليب وستلاحظين انخفاضاً تدريجياً في مستوى الألم والحكة.

4. تدليك الثدي المصاب

تماماً مثل الشفط، فإن تدليك الثدي المصاب له تأثيرات مماثلة، ويساعد على فتح القناة المسدودة لاستئناف التدفق السليم للحليب. استخدمي كلتا يديك، وافركيهما برفق حول المنطقة المتصلبة من الخارج والعمل ببطء نحو الحلمة المصابة، يمكنك أيضاً تخفيف التورم والألم عن طريق وضع كمادات دافئة قبل الإرضاع مباشرة، مما سيساعد على فتح القنوات تدريجياً.

5. الاسترخاء

تعتبر الراحة وتجنب التوتر والإجهاد لجسد الأم المرضعة أمراً ضرورياً جنباً إلى جنب مع الرضاعة المنتظمة للطفل. يؤدي الإجهاد الشديد والجدول الزمني الضيق أثناء الرضاعة الطبيعية أحياناً إلى توتر الغدد الثديية وقنواتها وتسبب انسدادها.

ما هي مضاعفات ترك انسداد قنوات الحليب؟

قد يؤدي ترك قناة الحليب مسدودة دون علاج إلى التهاب الثدي، وعادة ما تأتي أعراض التهاب الثدي بسرعة وتشمل ما يلي:

الحمى.

آلام في الجسم وقشعريرة.

ثديك أحمر ومتورّم ومؤلم.

ألم شديد أثناء الضخ أو الرضاعة.

إفرازات من الحلمة.

أعراض تشبه الإنفلونزا مثل وجع العضلات والتعب.

ألم شديد وانزعاج.