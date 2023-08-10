5 فوائد مذهلة للجوز تعرّفي إليها

الجوز أحد أبرز أنواع المكسرات، يمتاز بنكهته النموذجية، ويزود الجسم بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات إي E وبي B والعناصر النزرة. بفضل محتواه العالي من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (بما في ذلك أوميغا 3)، يساعد الجوز الجسم على حماية نفسه من أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من مخاطر الكوليسترول ومرض السكري.



اكتشفي في الآتي فوائد الجوز الصحية:

– مانع طبيعي للشهية

يعتقد البعض أنه من أجل إنقاص الوزن، يجب تجنّب الفواكه المجففة والبذور الزيتية. لكن الجوز، المليء بالدهون الجيدة، يحتوي أيضاً على محتوى قياسي من الألياف، مما يجعله مثبطاً طبيعياً للشهية.

بمعدل حفنة في اليوم، تعزز الوجبة الخفيفة من الجوز الشعور بالشبع دون أن تجعلك بدينة.

– الحد من مخاطر بعض الأمراض المزمنة

يُظهر العديد من الدراسات الفوائد المتعددة للجوز على الصحة. فهو على وجه الخصوص، يقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة مثل الكولسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 وحصى المرارة وسرطان القولون.

بالعودة إلى فوائد الجوز على أمراض القلب والأوعية الدموية، تحتوي هذه الفاكهة على كمية كبيرة بشكل خاص من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك أوميغا 3، والتي تعتبر دهوناً جيدة للقلب.

– يعالج الإمساك

بفضل الألياف الموجودة في الجوز، يعتبر الجوز علاجاً مثالياً للإمساك. لمزيد من الكفاءة، يفضل استهلاكه طازجاً، مع الحرص على زيادة حصصه تدريجياً لتجنب أي إزعاج في الجهاز الهضمي.

– صديق الدماغ

هناك افتراض قائم على التشابه بين بعض الأطعمة وأعضاء الجسم البشري. من خلال استهلاك هذه الأطعمة، فإننا نشفي بعض الأعضاء. والجوز، الذي يشبه تماماً دماغ الإنسان ونصفه الكروي، له، حقاً، عمل مفيد للذاكرة والتركيز وسرعة الفهم.

– مضاد طبيعي للإجهاد

في حالة تشغيل العقل الزائد، تأكدي من تناول المكسرات، فهي حقاً ممتازة لمكافحة التوتر.

مع نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية، يعتبر الجوز غذاء للطاقة. فكري في الأمر خلال فترات الامتحان وضعيه في قائمة الإفطار.