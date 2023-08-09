بلاغات بتحرّش جنسي ​في مسابقة جمال

كشفت محامية ست نساء تسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا والتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون إنّهن تقدّمن ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي المسابقة بالتحرش الجنسي بهن، بعدما زعمن أنّهن خضعن “لفحص بدني” وهنّ عاريات الصدر.

وأكدت الشرطة الإندونيسية أنّها ستحقّق في البلاغات التي تقدمت بها المتسابقات.

وقالت المتسابقات اللاتي تبارين للفوز بالمسابقة، التي أقيمت في العاصمة جاكرتا في الفترة من 29 تموز (يوليو) إلى الثالث من آب (أغسطس)، إنّ المنظمين طلبوا من خمسة منهن خلع ملابسهن الداخلية لإجراء فحص بدني في غرفة كان يوجد بها أكثر من 20 شخصاً من بينهم رجال.

وأشارت المحامية ميليسا أنغرايني إلى أنّ المتسابقات الخمس خضعن لجلسة تصوير وهنّ عاريات الصدر، مضيفة أنّه لم يكن هناك حاجة لإجراء مثل هذه الفحوصات.

وقالت إحدى المتسابقات في مؤتمر صحافي بثته قناة “كومباس” التلفزيونية الإخبارية إنّها طُلب منها التقاط بعض الصور لها في وضعيات غير لائقة.

وقالت المتسابقة التي رفضت الكشف عن اسمها وطمست القناة وجهها: “شعرت وكأن البعض يسترق النظر إلي. كنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة”.