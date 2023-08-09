سيدة بريطانية تصحو بسبب آلام شديدة في المعدة لتجد نفسها في وضع الولادة

استيقظت سيدة بريطانية تدعى “شو”، في وقت مبكر من النوم وهي تعاني من آلام شديدة في منطقة المعدة، في البداية اعتقدت أنها تعاني من خلل في المعدة، لكنها سرعان ما أدركت أن هناك شيئا غير عادي يحدث، بدأت تشعر بالتوعك والألم المتصاعد، وبدأت تتصل بأمها لمشاركتها ما تشعر به.

في غضون بضع ساعات، وصلت والدة شو إلى منزلها، ولكن الوضع كان يبدو أكثر تعقيدا مما توقعت، اتضح أن “شو” كانت حامل بتوأمين، وأنها كانت على وشك الولادة في هذا الوقت، وتم استدعاء سيارة إسعاف بسرعة، وخلال هذه الفترة، شعرت بألم شديد يزداد تدريجيا.

فيما كانت تتحدث مع أمها عبر الهاتف، بدأت تشعر بشيء غريب يحدث. سئلت إذا ما كانت تستطيع رؤية أي شيء غير عادي، في لحظة من الدهشة والصدمة أدركت أنها في وضعية الولادة وأن أطفالها يأتون إلى العالم.

بينما كانت تتصارع مع هذا الوضع الغير متوقع، واجهت تحديات إضافية، عندما طلب العامل الطبي الذي كان معها أن تحاول عدم دفع الطفل إذا كان بإمكانها ذلك، لكن في النهاية، تمكنت من إنجاب ولديها، ولد الأول بصعوبة وتبعه الثاني بسرعة، بينما كانت تنتظر وصول الإسعاف.

الأطفال، اللذان أطلقتا عليهما أسماء “جاكوب” و “جاكسون”، ولدا في حالة صحية صعبة،و كانت درجات حرارتهما متدنية للغاية ومستويات حمض الدم غير متوازنة، مما كان يشكل تحديا كبيرا لبقائهما على قيد الحياة، لكنهما تمكنا من تجاوز هذه التحديات بإصرار كبير.

وبعد مضي أربعة أسابيع من الولادة، تمكن التوأم أخيرا من تحقيق تحسن كبير في حالتهما الصحية، ويتوقع أن يعودا قريبا إلى المنزل بعد أن نجحا في التغلب على الصعوبات، تم وصفهما من قبل الدكتور لي أبوت، القائد السريري لطب حديثي الولادة، بأنهما “الأطفال المعجزة”، وهذا بالفعل يعكس تحدياتهم واجتيازهم لها بنجاح.