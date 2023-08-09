وصفة اليوم.. مرق البامية على الطريقة العراقية

البامية العراقية مع اللحم.. لتعدي طبق رئيسي من أشهر الأطباق العراقية، وجبة غداء مميزة وشهية، تتبعي الخطوات وأبهري عائلتك بألذ الوجبات على السفرة.



المقادير

‏- 1 كيلو لحم غنم ضلع أو رقبة

‏-1 كيلو بامية منظفة ومقطوعة الرأس

‏-2 كوب عصير طماطم

‏-½ كوب صغير عصير النارنج او عصير ليمون

‏-1 معلقة كبيرة معجون طماطم

‏-3 فص ثوم

‏-1 معلقة صغيرة ملح

‏-¼ معلقة صغيرة سكر

‏-دهن مقطع قطع صغيرة – حسب الرغبة

‏-فلفل حار – حسب الرغبة

طريقة التحضير:

– نسلق قطع اللحم حتى تنضج تماماً، ثم نضيف الملح في آخر عملية السلق، ثم نصفي اللحم من المرقة ونترك المرقة جانباً.

– نغسل البامية ونزيل قمعها. نسخن الزيت في قدر، ونضع قطع اللحم ونقلبها مع الزيت، ثم نضيف البامية ونقلبها مع اللحم والزيت لمدة ثلاث دقائق.

– نضيف القليل من الماء للبامية ونتركها حتى تنضج البامية.

– نعصر الطماطم داخل الخلاط الكهربائي، ونصفيه ثم نضيف له معجون الطماطم، ونضيف الصلصة لمرقة اللحم مع الملح وعصير الليمون.

– نضيف المرقة إلى البامية ونقلبها ثم نتركها على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة حتى تصبح المرقة كثيفة ونتأكد من نضج البامية واللحم.

– نقدم مرقة البامية باللحم ساخنةً مع الأرز المفلفل.

– ملاحظة: من الممكن تحضير الثريد من مرق البامية، وذلك بوضع قطع الخبز الرقيق في صينية وتشريبه بالمرق والبامية، ونضع على وجهه قطع اللحم.

– وإذا أردت تناول البامية بالخبز فيجب أن تكون المرقة خفيفة أي سائلة، أما إذا أردت تقديمها مع الأرز فيجب أن تكون غليظة سميكة.